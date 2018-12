Almeriense y persona Juan del Águilar Molina, fundador de Cajamar Nació en domingo y en aquél año 30 que apuntaba a la miseria más absoluta para la esquina geográfica en la que vio la luz. Creció en los años de la máxima dificultad. Se hizo hombre antes de tiempo y quiso ser un rebelde y aguantar el tipo en medio del mismo paisaje mientras el resto huía. Tenía una ilusión, la convirtió en proyecto y lo hizo realidad ALEJANDRO ORTEGA JOSÉ MARÍA GRANADOS Sábado, 1 diciembre 2018, 01:49

Perfil publicado en IDEAL el 14 de junio de 2009

Tiene como blasón el de ser persona. Así, a secas. Es su más alto honor y hace gala de ello en cada acción que desarrolla. Es más, esa condición la proyecta en cada uno de sus movimientos, desde que abre los ojos hasta que los cierra, cuando habla por teléfono, cuando mira, en su sonrisa y en el pensamiento que transmite como si fuera un libro abierto siempre dispuesto a ofrecerse a los demás. Aparentemente es también un hombre sin prisa, quizás porque sabe que los mejores guisos son aquellos que se cocinan a fuego lento y se dejan reposar, los que necesitan de la paciencia además de llevar todos los ingredientes necesarios. En eso es un mago. Sabe buscar el momento justo, la persona oportuna, el paisaje adecuado, la sal y la pimienta de la vida... para poder dar, en compañía, un salto cualitativo, que salve obstáculos y que, además, tenga estilo propio y una alta carga de humanidad.

Por ser persona no se le conocen enemigos, aunque cualquiera sabe si en el ejercicio profesional del Derecho, alguien ha anotado alguna vez su nombre con otros fines. Lo que es seguro es que cuantas veces ha destilado pedagogía sólo ha cosechado amistades y agradecimientos. Es la vertiente de maestro que le acompaña como si fuera un traje.

Es persona y es almeriense, otra circunstancia de la que presume y lleva a gala desde que recuerde, y mira que su memoria empieza en ese momento justo en la que Almería se contemplaba así como en blanco y negro, en los tiempos más duros del tracoma y la miseria, y con esa luz cegadora que le da calor desde el año treinta. Quizá por el compromiso de aquellas primeras vivencias y por ser observador empedernido y estudioso del momento, entendió pronto que tras la línea que separaba el infinito del cielo con la de la tierra, estaba el porvenir y que para alcanzarlo no había que ser conformista, sino intentar al menos llegar al punto exacto de la división y pasar al otro lado. Así, mientras había gente de su generación, amigos suyos, conocidos, que habían decidido buscar el futuro en otro lugar, él confió en que desde el paisaje que tan bien conocía, al lado de las personas a la que tanto amaba, podría no sólo encontrar su futuro, sino contribuir a que muchos más se toparan con él y pudieran compartirlo.

Se dijo que había que ponerse manos a la obra, que las uvas no crecen en la parra si antes no se ha sembrado ni nadie se ha preocupado de que salga el fruto. Hizo eso. Trabajar, trabajar y trabajar, a la par que empezaba a crear una ilusión en quienes eran sus compañeros de viaje y que se contagiaban pronto de los virus del mañana que se ponían a su alcance. No abandonaba el camino y cubría las etapas de una en una y sin preguntar cuanto faltaba. Estaba ahí, entre las dos cunetas, con la mirada puesta en la lejanía y la cabeza como cobijo de un proyecto que con trabajo, a la fuerza tenía que salir adelante. El fracaso hubiera sido no intentarlo, nunca que fallara y se viniera abajo. De algo le sirvió su tiempo de vivencias, el ser hijo de una Almería dura y severa, de mantenerse en un escenario rodeado de carencias y necesidad.

Menos mal que no salió de Almería y que quiso navegar desde su tierra y para su tierra antes de descubrir que aquella idea de la Caja Rural Provincial de Almería, la Rural, sería todo un signo de identidad de la Almería del siglo XXI, una marca de identificación integral, generadora de riqueza en una geografía que ha pasado del olvido a ser motor para otras tierras. Su grandeza es ser persona, la grandeza de la entidad que puso en marcha, es también la suya y la de una provincia que a la fuerza se siente orgullosa de un hijo como este y de ese espíritu de cercanía, familiar, entrañable, que es uno de los grandes éxitos de Cajamar, nacida desde la propia necesidad de tener que ganar el día de mañana y dotada de hombres y mujeres que tienen nombres y apellidos y que conocen los nombres, apellidos y algo más de quienes cada día atraviesan las puertas de sus sucursales. Ha pasado el tiempo, pero el trato se mueve en ese espíritu iniciar de la conversación tranquila desde el saludo: « ¿Cómo estás Juan? ¿Y tu chiquillo, está ya bueno? ¿Has sido abuelo? ¿Lo siento, me enteré que murió tu padre...?». Todo es así de sencillo, pero qué difícil de encontrar en medio de tanta prisa. Esa es parte de la herencia personal, del hacer las cosas, de haber empezado como uno más y seguir actuando como uno más hasta el final, sin boatos, sin estiramientos, sin más espectacularidad que la eficacia casi anónima.

Su secreto no es otro que haber asentado bien sus raíces y, a partir de ahí, querer crecer y arrastrar a otros al crecimiento para, al ser posible, formar un bosque y saber que cada cual es un árbol que tiene que aportar a los demás. Todo eso, y conocer que cada segundo que pasa es un segundo de historia que nos conduce al mañana, es suficiente para asumir el papel que nos ha correspondido y el suyo que duda cabe que es es el de protagonista adelantado de un tiempo, por el mero hecho de haberse detenido un día a pensar qué es lo que había un poco más allá de donde la línea del cielo se juntaba con la de la tierra y en lugar de pararse a oír crecer la hierba, ponerse a caminar hasta encontrar respuesta a aquello que intuía y que no era otra cosa que el futuro de una tierra, la suya, la nuestra, Almería.

