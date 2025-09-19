La almeriense Lidia Parra gana el Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Andalucía La entidad ha reconocido su proyecto Arenas de Mónsul, un centro de rehabilitación infantil y educación especial que atiende a niños con alteraciones en el neurodesarrollo, enfermedades neuromusculares y parálisis cerebral

Bernardo Abril Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:20

La almeriense Lidia Parra ha resultado ganadora de la quinta edición del Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Andalucía por su proyecto Arenas de Mónsul, que nació en 2014 como un proyecto personal.

Lidia Parra, fisioterapeuta pediátrica con discapacidad visual, comenzó sola y hoy lidera un equipo multidisciplinar en dos centros especializados. El primero, enfocado en niños con parálisis cerebral; y el segundo, más amplio, atiende a familias con bebés y niños con diversas dificultades neurológicas, motoras y del desarrollo. En el último año, han acompañado a más de 150 familias.

Su trayectoria profesional incluye experiencia en la Fundación Bobath, codirección del centro InterActúa y actualmente la dirección de Arenas de Mónsul. Además, es fundadora y presidenta de Asemdis, una asociación que visibiliza el emprendimiento desde la discapacidad.

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos y directivas de CaixaBank y expertos independientes, ha valorado la excelencia empresarial de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional. Entre los aspectos que se consideran, se encuentran el grado de desarrollo y éxito del negocio, la innovación aplicada, el impacto en la creación de empleo y los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, entre otros.

Estos galardones tienen, no en vano, el propósito de poner en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España, reconociendo al mismo tiempo la aportación de dicho colectivo a la sociedad y economía española

La fase territorial del Premio A Profesional Autónoma reconoce los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank). De entre los 11 proyectos, se seleccionarán cinco para optar al galardón nacional.

Lidia Parra competirá ahora, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, que está dotado con 6.000 euros a destinar a acciones de formación empresarial y personal. Además, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Entre las ganadoras de la fase territorial, se seleccionará también a una de ellas para que pueda realizar un curso de la oferta formativa de la escuela de negocios digital Founderz.

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado que «en CaixaBank, queremos poner en valor el talento, el esfuerzo y la capacidad de liderazgo de las profesionales autónomas que, con sus proyectos, impulsan el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en nuestro país». «Este premio refleja nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y el reconocimiento al emprendimiento femenino», ha añadido Zafra.

Para optar a estos premios, las candidatas debían dedicarse a cualquier sector de manera autónoma y contar con una actividad empresarial de al menos dos años de antigüedad.

Compromiso con la excelencia empresarial

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las empresarias en el peso de la economía y lanza estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave.

Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, funcional o generacional, cultural.

Asimismo, CaixaBank promueve diferentes premios y reconocimientos a la excelencia académica (Premios WONNOW), líneas de acción vinculadas al deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto) y entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap).