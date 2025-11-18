El almeriense José Moreno Ferre gana el primer premio en el Concurso de Relatos de Arquitectos

El almeriense José Moreno Ferre, colaborador de IDEAL ALMERÍA y cofundador del proyecto cultural La Cuarta Pared, ha sido galardonado con el primer premio en ... la VI edición del concurso de relatos de arquitectos, un certamen bienal que se celebra en el marco del congreso organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). La entrega de premios se ha celebrado este año en Burgos.

Su relato, 'Arquitectura viva', ha destacado entre los 57 trabajos presentados por la originalidad con la que imagina un futuro en el que los edificios cobran vida propia, escapando al control de sus diseñadores. El jurado emitió el fallo por unanimidad, destacando la creatividad del autor y su capacidad para convertir la arquitectura en una narración sugerente y plena de imaginación.

El certamen, convocado por la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España (UAPFE), mantiene su carácter de referencia nacional para profesionales del sector que exploran la relación entre arquitectura, ficción y pensamiento crítico. Los premios incluyen una dotación económica (1.100 euros para el primer puesto, 600 para el segundo y 300 para el tercero) y la publicación de los relatos galardonados junto con otros seleccionados por el jurado en una edición especial de la UAPFE.

En esta edición también se han reconocido obras como '13 de abril', 'El plano de los edificios olvidados' e '¡Inconcebible!, Tres edades y un epílogo', que obtuvieron menciones y puestos destacados dentro del concurso.

Con este premio, Moreno Ferre se incorpora a un listado de autores que han sabido trasladar el universo arquitectónico al ámbito literario, en una iniciativa que rebosa creatividad y pensamiento narrativo dentro de la profesión.