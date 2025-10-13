Un almeriense del Centro gana al año el doble que uno de un barrio periférico La brecha de renta disponible entre las zonas más ricas y más pobres de la capital alcanzó los 14.637 euros en 2023

Juanjo Cerero Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 23:26

El coste de la desigualdad en la capital almeriense alcanzó los 14.637 euros durante el ejercicio fiscal de 2023, de acuerdo con los últimos datos de renta media disponible por códigos postales que publicó la Agencia Tributaria. Esto significa que un ciudadano que viva en la parte más rica de la ciudad dispone al año de prácticamente el doble de dinero que el que haga lo propio en la zona más pobre. Además, el entorno más rico fue el que ofreció un porcentaje de los ingresos asociados a las rentas del trabajo más bajo de toda la ciudad.

En concreto, al igual que ya ocurrió durante el año previo, la zona del Centro correspondiente al código postal 04001 fue la que mostró una cifra de renta disponible anual más alta de Almería. Alcanzó los 32.070 euros durante el ejercicio de 2023, lo que equivale a 2.290 euros mensuales en 14 pagas. La cifra supera en 9.201 euros la media de la ciudad, que en este caso se quedó en 22.868 euros.

Por el lado contrario, el dato de renta disponible más bajo lo ofreció el código postal 04130, correspondiente a la zona de El Alquián y sus cortijadas conexas, según la distribución la propia Agencia Tributaria. Allí, la cifra fue de 17.433 euros anuales, lo que se sitúa solo ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional (SMI)para 2025, de 16.576 euros, y algo más en el caso del ejercicio de referencia, cuando fue de 16.444 en 14 pagas. Es decir, que un almeriense de esta zona ganó 5.436 euros menos en 2023 que la media de la ciudad. El diferencial con respecto al dato promediado es en este caso más alto que en la parte más pudiente, lo que apunta a que la brecha de ingresos.

De esta forma, y en términos porcentuales, el diferencial entre la parte más rica y más pobre de la capital alcanzó los 84 puntos, lo que implica que una se quedó cerca de duplicar a la otra.

6.173 euros más al año

Una comparación con las cifras publicadas el año pasado por la Agencia Tributaria para el ejercicio fiscal de 2022 deja a las claras que la inmensa mayoría de la ciudad notó una mejoría en sus condiciones económicas entre ambos momentos.

En concreto, la media del diferencial de los 14 códigos postales analizados –13 oficiales y una categoría de resto– alcanzó los 867 euros. Las diferencias, sin embargo, fueron significativas entre unas zonas y otras de la capital. Fue precisamente esta última categoría –resto– la que mostró un valor más alto, con 2.200 euros más al año de renta media disponible que en 2022, aunque su falta de especificidad resta valor al dato. En segundo lugar se encuentra el dato que ofreció el código postal 04007, relativo a la zona Zapillo -Ciudad Jardín - Cortijo Grande, con 1.720 euros más que doce meses antes. La tercera posición fue para elbarrio de Cabo de Gata, con el código postal 04150; allí, este indicador aumentó en 1.270 euros anuales, siempre según la información de la Agencia Tributaria. Un poco por debajo se encuentra gran parte del resto de los barrios de Levante de la capital. Por el otro lado, entre las zonas menos económicamente beneficiadas están La Chanca-Almedina, Barrio Alto-Altamira y Plaza de la Constitución- San Cristóbal: todos ellos barrios envejecidos del Casco Histórico de Almería.

Afortunadamente, aunque leve, el aumento de los ingresos por almeriense que hizo la declaración de la renta se tradujo en una reducción de la desigualdad. La brecha entre la zona más rica y más pobre de la ciudad fue 1.881 euros más baja en el ejercicio fiscal de 2023 que en el año previo.

Por el lado contrario, la única excepción al aumento de la renta disponible media registrado en Almería durante el período de análisis fue el caso de Retamar - El Toyo, que tiene el código postal 04131. Allí, la renta media disponible de sus 5.501 declaraciones de la renta presentadas en aquel momento fue 73 euros inferior a las de doce meses antes.

Rentas del trabajo

La estadística inframunicipal publicada por la Agencia Tributaria permite también realizar un análisis somero sobre la distribución y el origen de la renta disponible de los almerienses, ya que ofrece cifras relativas a las rentas del trabajo, lo que permite calcular el porcentaje que estas suponen sobre el total de la renta bruta. Es decir, qué parte del dinero proviene específicamente del sueldo y cuál de otro tipo de fuentes.

De manera quizá poco sorprendente, son por lo general los barrios más pobres los más dependientes del salario para salir adelante. En La Chanca, La Almedina, San Cristóbal, Regiones, Diezmo, El Puche o Torrecárdenas las rentas del trabajo superan el 80% del total. Por el lado contrario, las zonas menos dependientes del sueldo para vivir fueron en general las más ricas: Centro - Paseo (64%), El Alquián (73%), Retamar (74%), La Cañada - Costacabana (76%) u Oliveros (76%).