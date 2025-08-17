Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un edificio deVPO de Almería. R. I.

Almería XXI renueva el listado de aspirantes a viviendas protegidas

El sorteo que definirá el nuevo orden de los listados de candidatos se va a celebrar el 4 de septiembre en la sede de la Gerencia de Urbanismo

A. M.

Almería

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:27

La Empresa Municipal de la Vivienda Almería XXI tiene previsto celebrar el próximo 4 de septiembre, a las 11 horas, con presencia de fedatario público y en acto público, el sorteo público que vendrá a definir una nueva relación ordenada del registro de demandantes de vivienda protegida, en sus distintas modalidades de regímenes de acceso (alquiler, alquiler con opción a compra y compra). El sorteo tendrá lugar en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según detallaron desde el Consistorio esta semana en un comunicado.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de las bases de constitución y funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en dicho sorteo entrarán todos los demandantes debidamente inscritos en cada una de las modalidades de regímenes de acceso –alquiler, alquiler con opción a compra y compra– en el Registro Público de demandantes del Ayuntamiento de Almería. Las listas actuales se pueden consultar en la página web de Almería XXI (www.almeria21.com).

Para cada tipo de régimen de acceso se establecerán dos cupos, uno de ellos destinado a personas con movilidad reducida, explicaron desde el Ayuntamiento. El resultado del orden de los nuevos listados de demandantes de vivienda quedarán incluido y disponible para consulta en la web de la Empresa Municipal, una vez realizado los sorteos.

En este sorteo se incluirán 2.327 registros de personas interesadas en la opción de compra. En el caso de personas con movilidad reducida, para compra, el número de inscripciones es de 17.

En la opción de alquiler, el número de inscripciones para este sorteo es de 1.963. Para personas con movilidad reducida, 24 es el número de inscripciones registradas.

Por último en el sorteo de demandantes de alquiler con opción de compra, el número de inscripciones se eleva a 2.564. En este régimen de acceso, el número de inscripciones de personas con movilidad reducida para el sorteo será de 20.

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida permite a la Empresa Municipal 'Almería XXI' la adjudicación de viviendas protegidas de acuerdo a la solicitud e inscripción de los demandantes de vivienda.

