Visita de la alcaldesa a la construcción de una promoción de viviendas de Almería XXI. R. I.

Almería XXI prevé iniciar la construcción de 180 nuevas viviendas el año próximo

Las cuentas municipales de 2026 presupuestan ingresos por más de 38,6 millones hasta alcanzar un patrimonio de casi 80 millones

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Almería XXI es la empresa municipal con mayor presupuesto. Para el próximo 2026, las cuentas redactadas por el equipo popular de gobierno arrojan una cuantía ... estimada para este ente de 37,4 millones de euros, algo más del 12% del total de 297,7 millones previsto para la gestión del Ayuntamiento de Almería y el conjunto de organismos públicos vinculados a él.

