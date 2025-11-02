Almería XXI prevé iniciar la construcción de 180 nuevas viviendas el año próximo

Almería XXI es la empresa municipal con mayor presupuesto. Para el próximo 2026, las cuentas redactadas por el equipo popular de gobierno arrojan una cuantía ... estimada para este ente de 37,4 millones de euros, algo más del 12% del total de 297,7 millones previsto para la gestión del Ayuntamiento de Almería y el conjunto de organismos públicos vinculados a él.

No en vano, se trata del «principal promotor de vivienda pública en la provincia», destacó la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, este lunes, durante la presentación de las cuentas para el año próximo del Consistorio capitalino.

La memoria del presupuesto para este organismo de cara al año próximo señala que, durante 2026, se continuarán las obras en marcha actualmente pero, además, se iniciarán varias promociones con centenares de viviendas, que en un futuro próximo se pondrán a disposición de la población almeriense.

Al cierre de este año, Almería XXI está edificando los proyectos redactados durante 2024 y 2025 y que suman más de 260 inmuebles residenciales, ubicados en la Vega de Acá, el entorno de Carrefour o el Cerro de San Cristóbal. Asimismo, se proyecta que el año que viene se comiencen a construir otras tres promociones, con 180 VPO para las que ya se ha solicitado licencia municipal. De nuevo, se encuentran en la Vega de Aca (68) y en la Autovía del Aeropuerto (96) así como en Costacabana (16 duplex).

Además, a lo largo del año próximo se continuará con el proceso de puesta en uso de las últimas promociones, tanto de alquiler como venta, que se vayan finalizando. Este año se comenzó el procedimiento de entrega de los 61 inmuebles construidos entre en Centro Comercial Carrefour y la avenida del Aeropuerto y se prevé hacer lo propio con otros 33 en régimen de alquiler así como con tres cuatro VPO más en San Cristóbal, una de ellas en venta y tres de renta asequible.

En venta de viviendas, Almería XXI prevé percibir 7,8 millones de euros el año que viene así como algo más de un millón en alquileres. En cambio, de acuerdo a los datos reflejados en el apartado de ingresos de la memoria consultada, la venta de locales y solares no producirá ningún beneficio en 2026. Eso sí, el aumento de existencias permitirá una entrada económica de más de 26,7 millones de euros.

«La financiación precisa para las operaciones previstas durante el año 2026 se realiza con la gestión de los alquileres, la venta de viviendas finalizadas, las entregas a cuenta de las viviendas en ejecución, los préstamos hipotecarios a solicitar de las nuevas promociones, las ayudas a la construcción de viviendas en alquiler de los distintos programas de la Junta de Andalucía o la aportación municipal para la posibles encomiendas de gestión que realice», recoge el documento.

En total, la empresa pública de vivienda de la capital proyecta percibir 38,6 millones en ingresos y alcanzar un patrimonio neto y pasivo de 79,3 millones.

En cuanto a lo gastos, este capítulo se eleva a 37,4 millones de euros (sin IVA) para 2026. El 58,75% de este montante se destinará a obras de edificación y urbanización (24,9 millones) mientras que para adquisición de suelo se prevé una inversión de 6,2 millones, un 14,72%.