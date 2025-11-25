'Almería XXI' comenzará a entregar las llaves de las 61 VPO de Nueva Andalucía a principios de 2026

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' comenzará a entregar las llaves de ... la promoción de 61 viviendas protegidas de Nueva Andalucía «a principios de 2026». Igualmente, ha avanzado que los propietarios comenzarán a conocer sus viviendas «en las próximas semanas» una vez que han finalizado las obras para las cuales se han invertido aproximadamente siete millones de euros.

Así lo ha trasladado tras la visita realizada al edificio, que cuenta con viviendas de dos y tres dormitorios, garaje, trasteros y piscina, junto a la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, representantes de 'Almería XXI' y de la empresa constructora Jarquil.

«La vivienda es uno de los compromisos que adquirimos con los almerienses porque sabemos que es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos y, aunque no es competencia directa del Ayuntamiento, estamos duplicando esfuerzos para garantizar el acceso a una vivienda asequible al mayor número de vecinos posibles», ha relatado la alcaldesa, quien ha destacado «la gran calidad» de esta nueva promoción de viviendas, de las que 31 son de tres dormitorios y dos baños y las 30 restantes disponen de dos dormitorios, un baño y un aseo. Además, el edificio cuenta con 61 plazas de garaje y 61 trasteros en dos niveles de sótano.

El edificio es completamente accesible. En la promoción existen tres viviendas reservadas para personas con discapacidad, dos de ellas para personas con movilidad reducida. Sendas viviendas ubicadas en la Planta 1 con amplias terrazas. Las viviendas de 2 dormitorios son tipo apartamento con cocina integrada y en las viviendas de 3 dormitorios hay opciones con cocina integrada y otras con cocina independiente anexa al salón que posibilitaría su integración.

La promoción destaca también en su diseño por sus amplias terrazas, muy funcionales y accesibles desde el salón y la cocina. En la Planta 1 del edificio se ha diseñado un espacio comunitario de esparcimiento en el que se ha incluido una piscina, «ambas cuestiones no muy habituales en un programa de vivienda protegida, lo que hace a esta promoción especial», tal y como destacan desde el equipo redactor del proyecto.

Con una imagen «sencilla pero actual» la edificación apuesta también por la sostenibilidad. El edificio dispone de una envolvente que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico, cuenta con un sistema individual por vivienda de aerotermia para la producción de ACS (agua caliente sanitaria), se han proyectado dos campos de captadores fotovoltaicos (uno por portal) con una potencia instalada total de 21 Kw y las viviendas tendrán además una preinstalación de aire acondicionado con bomba de calor. Con todo ello ha conseguido una calificación energética A.

Otras promociones

A esta promoción de vivienda, tal y como ha avanzado la alcaldesa, se sumarán al menos otras dos nuevas en Nueva Andalucía. En concreto, y en colaboración con la Junta de Andalucía, se está construyendo un edificio de 33 viviendas protegidas en régimen de alquiler a la salida de la autovía del Aeropuerto, frente a las instalaciones de Carrefour.

Esta promoción se está levantando sobre una parcela de 626 metros cuadrados. Proyectada como un edificio plurifamiliar de siete plantas más ático, de las 33 viviendas incluidas en esta promoción una de ellas está destinada a personas con movilidad reducida (dos dormitorios). De las 32 viviendas restantes, ocho dispondrán de tres dormitorios y el resto, 24, serán de dos dormitorios.

En la Planta Baja del edificio se encontrará el portal de acceso con los usos comunes del edificio y una vivienda para personas de movilidad reducida. También en Planta Baja se encuentra la rampa de acceso del garaje de Planta Sótano y un garaje con acceso independiente que cuenta con ocho plazas de garaje y cuatro trasteros (uso terciario).

Desde la Planta 1 hasta la Planta Ático, por planta, quedarán distribuidas tres viviendas de dos dormitorios y una vivienda de tres dormitorios. A la prolongación de la Avenida de Montserrat hacen fachada una vivienda de dos dormitorios y otra de tres dormitorios. A la zona verde hacen fachada dos viviendas de dos dormitorios y la caja de escaleras. En la Planta Sótano se proyecta un garaje para 18 plazas, 4 trastero y una zona de reserva para cuarto de basuras.

Como ha trasladado la alcaldesa, y de acuerdo a la planificación establecida, «ahora mismo estas viviendas están en construcción aunque se espera que la obra esté terminada a mediados de 2026».

Igualmente, en la zona, se construirán otras 96 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, cuyo proyecto se está redactando. «Desde el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, hemos detectado que este régimen de alquiler con opción a compra es cada vez más atractivo entre los jóvenes y demandantes de vivienda y por eso hemos optado a él», ha explicado la alcaldesa.

Por último, María del Mar Vázquez ha agradecido a 'Almería XXI' «la agilidad» para poner en marcha tantos proyectos de vivienda y ha recordado que es uno de los «objetivos prioritarios» del Equipo de Gobierno. «Queremos que en Almería cada vez haya más personar que puedan adquirir una vivienda a un precio asequible y que vengan aquí a desarrollar su proyecto de vida. Nos comprometimos a construir 300 viviendas en este mandato y no solo vamos a cumplirlo sino que vamos a duplicarlo hasta alcanzar las 600 en zonas de desarrollo y expansión como son Costacabana, Vega de Acá o Casco Histórico, entre otras», ha concluido.