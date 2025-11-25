Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Almería XXI' comenzará a entregar las llaves de las 61 VPO de Nueva Andalucía a principios de 2026

La alcaldesa visita esta promoción municipal de viviendas, ya vendidas, que se sumará a los 33 inmuebles en régimen de alquiler que se construyen en la zona

R. I.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:36

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' comenzará a entregar las llaves de ... la promoción de 61 viviendas protegidas de Nueva Andalucía «a principios de 2026». Igualmente, ha avanzado que los propietarios comenzarán a conocer sus viviendas «en las próximas semanas» una vez que han finalizado las obras para las cuales se han invertido aproximadamente siete millones de euros.

