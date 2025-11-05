Almería tendrá un vuelo diario con Barcelona

Los aeropuertos de Andalucía contarán con más de cinco millones de asientos de Vueling, aerolínea que aumenta sus asientos en un 4% más respecto al ... verano anterior, conectando la región con 17 destinos, de los cuales doce serán nacionales y cinco internacionales. Así lo han anunciado este jueves el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la responsable de Public Affairs de Vueling, Rosaura Férriz, en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres.

En lo que toca directamente a la provincia de Almería, según ha indicado la Junta de Andalucía este miércoles en un comunicado, se amplía la conectividad con Barcelona. Concretamente, Vueling suma tres frecuencias semanales entre la capital almeriense y la ciudad condal, alcanzando, de este modo, una operativa de hasta un vuelo diario.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha mostrado su satisfacción por el aumento de frecuencias y ha recordado que «el aeropuerto de Almería en el mes de agosto ha incrementado el número de pasajeros, en un 1,6%, unas cifras que en su mayor parte provienen del turismo internacional». Alonso ha mostrado el interés del Gobierno andaluz por seguir trabajando para que Almería mejore su conectividad y de esta forma «deje de ser una isla, como ha venido siendo anteriormente».

En el marco de la feria londinense, el consejero de Turismo y la responsable de Vueling han confirmado que la aerolínea pone el foco en la expansión de su red internacional desde Andalucía, con más de 110.000 plazas adicionales, un 10% más que en 2025, consolidando así su papel como operador clave en la conectividad de Andalucía, reforzando su presencia en los aeropuertos de Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Jerez de la Frontera y Córdoba.

Así, Vueling ha anunciado que incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, que contribuirá a la creación de empleo local, y ofrecerá dos millones de asientos, cerca de un 6 % más que el verano anterior. Además, estrenará la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete frecuencias semanales que se suman a las 14 ya existentes con Londres-Gatwick.

La capital andaluza, de este modo, dispondrá de hasta tres vuelos diarios a Londres, potenciando su conectividad internacional con uno de los hubs más importantes de Europa. Además, Vueling sumará hasta un vuelo diario a la ruta entre Sevilla y París-Orly.

También ofrecerá un total de 13 rutas en Sevilla durante el verano de 2026. Entre las conexiones nacionales, la aerolínea refuerza las frecuencias entre Sevilla y las Canarias, y mantiene las conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago, Valencia, Ibiza y Palma de Mallorca.

Jerez y Granada

Respecto a Jerez de la Frontera, la aerolínea sumará dos frecuencias semanales en la ruta hacia Barcelona y añadirá tres vuelos semanales a las conexiones con Mallorca y Bilbao. Además, Vueling tendrá un avión pernoctando en Granada, que permitirá operar el primer y último horario del día, favoreciendo las conexiones con vuelos intercontinentales y el turismo de negocios.

Asimismo, la a compañía mantendrá, por primera vez, durante toda la temporada de verano de 2026 la conexión entre Córdoba y Barcelona, que tendrá dos frecuencias semanales.

Rutas internacionales

En cuanto a las rutas internacionales, desde Málaga Vueling ofrecerá 2,4 millones de asientos y 14 rutas. La aerolínea refuerza las conexiones internacionales con París-Orly y Londres-Gatwick, y ambas contarán con una operativa con más de tres vuelos diarios durante la próxima temporada de verano.

Vueling mantendrá además las rutas hacia Bruselas y Ámsterdam. En el mercado doméstico, Málaga dispondrá de conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Ibiza y Las Palmas.

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha afirmado ante los anuncios que «el refuerzo de nuestra operativa en Andalucía reafirma nuestra apuesta por la conectividad internacional y nacional de la región, consolidando nuestro liderazgo en el mercado doméstico».

Por su parte, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha puesto en valor la apuesta por Vueling por el destino andaluz que reafirma el liderazgo del modelo turístico de Andalucía basado en calidad, sostenibilidad y valor. «Con aliados como Vueling —única compañía que opera en los seis aeropuertos andaluces—-, consolidamos el motor económico andaluz capaz de generar empleo ganando en competitividad y oportunidades para los andaluces».

En este sentido, ha destacado que hasta septiembre los aeropuertos de la región registraron 5,8 millones de pasajeros, un incremento del 5,2 % respecto al verano anterior, con casi 40.000 vuelos. Estas cifras han propiciado que Andalucía haya superado por primera vez el medio millón de empleados en la industria turística, hasta alcanzar los 531.000 empleos, generando un impacto económico que alcanzó los 9.500 millones de euros durante los meses de verano.