Almería vivió este sábado el día más caluroso en lo que llevamos de año El lunes ha arrancado con máximas que podría alcanzar los 43 grados en algunos puntos de la provincia

David Roth Almería Lunes, 18 de agosto 2025, 12:43

El pasado sábado la provincia vivió la jornada más calurosa del año. Según la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse), hasta cincuenta estaciones de su red superaron los 40 grados, lo que confirma la magnitud del episodio de calor. La temperatura más alta se registró en Turre, en la zona de Mataix, donde los termómetros alcanzaron los 43,4 ºC. Muy cerca quedaron otras localidades como Vera, con 42,8 ºC, Macael, con 42,6 ºC, o Purchena, con 42,5 ºC. En otros municipios como Olula del Río, Uleila del Campo, Albanchez, Lúcar, Arboleas o Tíjola, también se superaron los 41 ºC, dejando claro que prácticamente toda la provincia sufrió este golpe de calor.

La propia Ametse resumió la situación en sus redes sociales con un mensaje claro: «Un total de 50 estaciones de la red meteorológica al sureste en la provincia de Almería han superado hoy los 40 grados, lo que lo convierte en el día más caluroso del año».

Pronóstico

La semana comienza sin apenas tregua. Hoy lunes volverán a registrarse temperaturas muy altas, en muchos casos cercanas a las del sábado. En la capital, los termómetros se moverán entre los 25 grados de mínima y los 37 de máxima, con cielos despejados y sin previsión de lluvias. Más sofocante será la jornada en el Poniente, donde El Ejido alcanzará los 40 grados de máxima con mínimas que no bajarán de 27. El Levante tampoco se libra, y en Garrucha se esperan 39 grados de máxima y 22 de mínima, mientras que en el interior, Tabernas marcará otra de las cifras más altas con 42 grados y mínimas que rondarán los 27.

En el norte de la provincia, en la comarca de Los Vélez, Vélez Rubio vivirá un día menos extremo, aunque igualmente caluroso, con máximas de 38 grados y mínimas de 22. En el Valle del Almanzora, Albox volverá a situarse entre las localidades más castigadas por el calor, con 43 grados de máxima y 25 de mínima previstos para este lunes.

A partir del martes los valores irán descendiendo de forma progresiva. En la capital se prevé una bajada hasta los 32 grados a mitad de semana, mientras que en el Poniente y Levante las máximas rondarán los 30 o 31 grados de cara al fin de semana. En el interior, tanto en Tabernas como en el Almanzora, las temperaturas caerán hasta los 32 grados, con mínimas más frescas en torno a los 19 o 20. En el norte, en la comarca de Los Vélez, se espera un respiro notable, con máximas que no pasarán de 28 grados hacia el fin de semana.

El viernes podría llegar acompañado de tormentas en algunas zonas del interior, especialmente en Tabernas, el Almanzora y Los Vélez, donde la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 65 u 80 por ciento según las previsiones. Será, en todo caso, un alivio tras una semana que arranca con valores extremos. y que deja ya marcado en el calendario el sábado como el día más sofocante de este verano en la provincia.