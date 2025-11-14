Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de las actividades por el Día Mundial sin Alcohol. R. I.

Almería vive 'con 0,0' el Día Mundial sin Alcohol

Más de 300 almerienses participan en las actividades organizadas por el Consistorio con motivo de esta efeméride que trata de prevenir el alcoholismo

A. M.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Con motivo del Día Mundial Sin Alcohol, que como cada año se conmemora cada 15 de noviembre, el Ayuntamiento de Almería ha celebrado durante esta ... semana cuatro ponencias formativas para concienciar y sensibilizar a los grupos de población más vulnerables de la ciudad, actuando en esta ocasión en las zonas desfavorecidas en las que están trabajando los grupos pertenecientes la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Intervención Social (ERACIS+). «Unas actividades que han destacado por la buena acogida y alta participación», ha valorado este viernes el concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, en la presentación de la campaña institucional que este año tiene como lema 'Vive sin filtros con 0,0'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 Condenado el dueño del gran vertedero clandestino que operó durante una década en Roquetas de Mar
  3. 3 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  4. 4 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  5. 5 Seis detenidos en Almería por estafar 50.000 euros en falsos alquileres de viviendas
  6. 6 Roquetas apuesta por la renovación de redes de abastecimiento en Aguadulce
  7. 7 La oncóloga almeriense María Rodríguez Ruiz, en la lista de los científicos más citados del mundo
  8. 8 La autopsia halla sedantes en el anciano presuntamente intoxicado por una falsa cuidadora
  9. 9 El PP aplaude el avance de la variante de Mojácar y el «compromiso» de la Junta con el Levante almeriense
  10. 10 El PSOE denuncia que la Diputación de Almería esta «paralizada»: «El PP se deja llevar por un modelo caduco que no ofrece soluciones«

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería vive 'con 0,0' el Día Mundial sin Alcohol

Almería vive &#039;con 0,0&#039; el Día Mundial sin Alcohol