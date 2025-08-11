Almería, única provincia andaluza libre de alerta por calor extremo El resto de la comunidad autónoma se encuentra con el aviso activado por la Agencia Estatal de Meteorología, siendo Sevilla, en alerta roja, la peor parada

David Roth Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 18:06

Mientras que la comunidad andaluza se encuentra actualmente abrasada por la ola de calor, con provincias como Sevilla en alerta roja, gran parte de la comunidad teñida de naranja y las provincias restantes de amarillo, Almería ha logrado desmarcarse, de momento, de las temperaturas extremas. Este lunes y martes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene ajena a la provincia de avisos por altas temperaturas en ningún punto de la provincia, algo que la convierte en la única excepción del mapa andaluz.

De momento, en la campiña sevillana se esperan 44 grados y en Córdoba o Jaén se rebasan los 40. En Almería, las máximas se mueven entre los 32 y 36 grados. Sin embargo, la tregua será breve, pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el miércoles el Poniente y el área metropolitana de la capital podrían entrar en aviso amarillo, con termómetros cercanos a los 38 grados y noches que no bajarán de 25.

El inicio de semana será, por tanto, caluroso pero soportable. En la costa, las máximas rondarán los 33 grados con cielos completamente despejados. En el interior, el calor será más seco, con valores que en el Valle del Almanzora o Tabernas rozarán los 38 grados ya este martes. Pero será a partir del miércoles cuando el aire cálido procedente del sureste empiece a dejarse notar de forma más intensa.

Ese día, la capital podría alcanzar los 35 grados a media tarde y El Ejido rozar los 38. El viento del sureste soplará con moderación, suficiente para que el calor se acumule en el litoral y convierta las noches en tropicales, con mínimas que no bajarán de los 25 grados. En el Levante, el mar seguirá suavizando las temperaturas, pero no impedirá que las tardes sean plenamente veraniegas.

La segunda mitad de la semana mantendrá esta tendencia, con el jueves y el viernes como jornadas más cálidas. Tabernas y el interior del Almanzora podrían marcar las temperaturas más altas de la provincia, acercándose a los 39 grados, mientras que en Los Vélez el calor será más llevadero, con máximas de 32-33 y noches por debajo de 20.

El fin de semana no traerá un cambio brusco, aunque el sábado se espera un ligero descenso. Aun así, el ambiente seguirá siendo seco, los cielos estarán despejados y el viento del este y sureste continuará soplando en la franja costera.