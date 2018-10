Almería, única finalista a la Capital Española de la Gastronomía de 2019 La otra ciudad candidata, que se mantiene en el anonimato, presentó un dossier incompleto EUROPA PRESS ALMERÍA Martes, 9 octubre 2018, 14:34

La ciudad de Almería ha quedado como única finalista para ser Capital Española de la Gastronomía 2019 después de que el comité técnico de la organización haya detectado que la otra ciudad candidata, que se mantiene en el anonimato, presentara un dossier incompleto, por lo que su propuesta no ha podido admitirse por parte del jurado, que deberá proclamar al ganador el 17 de octubre.

Fuentes municipales han confirmado que la candidatura de Almería se mantiene viva ya que no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte de la organización, que se ha puesto en contacto con la ciudad que ha presentado el expediente defectuoso y que ha aceptado la decisión del comité técnico, al que han solicitado que «se mantuviera la confidencialidad sobre la identidad de la ciudad«, según ha indicado la organización.

«Tenemos claro que nosotros sí cumplimos todos los requisitos y de que hemos presentado un proyecto ganador«, ha manifestado en declaraciones a los medios el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), en declaraciones a los medios tras haber conocido por estos que una de las precandidaturas a la CEG 2019 había caído por decisión de la organización.

Aunque el primer edil almeriense ha augurado «grandes noticias» para Almería la próxima semana, cuando el jurado declare la candidatura ganadora, ha abogado por ser «cautos» y «prudentes» hasta entonces. «Cabría la posibilidad de que el jurado tomara cualquier decisión«, ha observado al respecto tras subrayar el »gran trabajo« realizado.

Fernández-Pacheco ha destacado la «amplísima base social« que respalda la candidatura almeriense, que »desde el primer momento« se ha hecho »de la mano de los productores, restauradores, cocineros y profesionales de la hostelería« y que ha conseguido »involucrar a todas las administraciones públicas y en el que el respaldo ciudadano ha sido vital«.

Más de 10.000 firmas de apoyo

El regidor ha recordado así mismo que el dossier confeccionado por el Ayuntamiento de Almería cuenta con el apoyo de 10.000 firmas de almerienses que «en apenas una semana» se han recogido a través de las urnas instaladas en la ciudad y en distintos pueblos. «Creo que le hubiéramos ganado a cualquier ciudad que se hubiera presentado. Almería era la apuesta ganadora«, ha dicho el alcalde antes de apelar nuevamente a la »prudencia« hasta que el jurado se pronuncie el próximo miércoles.

La organización ha precisado que los dossieres de candidatura presentados por las dos ciudades que aspiran al título han sido sometidos al análisis del comité técnico, que ha estudiado «con todo detalle» la documentación, según establecen las normas que regulan el certamen.

En la convocatoria del título de Capital Española de la Gastronomía se establece que dicho comité ha de revisar previamente todo el material entregado por las ciudades antes de ser proclamadas como ciudades candidatas. Realizado este análisis, el órgano «ha informado a los miembros del jurado que uno de los dossieres de candidatura, lamentablemente, no ha podido ser admitido al constatarse que la documentación presentada estaba incompleta, faltando documentos que habían sido requeridos».

En concreto, no se acompañan la certificación del acuerdo adoptado por el pleno municipal de apoyo al proyecto, ni el compromiso que el Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto 2019 una partida que garantice los recursos económicos para ejecutar el programa de actividades.

Ante todo ello, se ha informado al jurado de que se desestima la propuesta de una de las ciudades por no ajustarse a las normas, al no entregar toda la documentación solicitada.

«La proyección e interés que ha alcanzado la Capitalidad genera una situación injusta para la ciudad candidata que, aún reuniendo méritos suficientes, finalmente no resulta elegida», ha indicado el presidente de la CEG, Mariano Palacín, quien ha apuntado que «son muchas las ciudades que se merecen el título».

Palacín ha justificado además la negativa de la organización a no desvelar el nombre de las ciudades candidatas al entender que «sin quererlo, la no elección genera un perjuicio para la ciudad descartada», por lo que se produce una «situación injusta» que «puede afectar negativamente» a su imagen, por lo que «se tomó la decisión de no hacer público las identidades de las ciudades candidatas».

Con esto, ha apuntado que «sólo se conocerá el nombre de la ciudad ganadora, una vez que el jurado haya tomado su decisión, en la reunión del próximo miércoles 17 de octubre».