Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Artistas ucranianas que participan en esta experiencia artística.

Almería y Ucrania, unidas por la moda y la creatividad: «Tejidos, procesos y recuerdos»

Cuatro artistas ucranianas participan en una iniciativa encabezada por un colectivo multidisciplinar de artistas almerienses para desarrollar un proyecto textil que conecta la memoria, la identidad y el arte contemporáneo

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

El arte, como tantas otras veces, vuelve a tender puentes entre culturas. Es una lengua universal que trasciende lenguas y fronteras geográficas, más allá de ... conflictos armados y barreras ideológicas. Cuatro artistas ucranianas han llegado a Almería para desarrollar un proyecto textil en el espacio creativo Interestelab, un colectivo multidisciplinar de artistas con sede en Costacabana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  2. 2 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  3. 3 Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo
  4. 4 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  5. 5 Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»
  6. 6 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  7. 7 Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido
  8. 8 Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional
  9. 9 El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada
  10. 10 En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería y Ucrania, unidas por la moda y la creatividad: «Tejidos, procesos y recuerdos»

Almería y Ucrania, unidas por la moda y la creatividad: «Tejidos, procesos y recuerdos»