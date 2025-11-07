Almería y Ucrania, unidas por la moda y la creatividad: «Tejidos, procesos y recuerdos»

El arte, como tantas otras veces, vuelve a tender puentes entre culturas. Es una lengua universal que trasciende lenguas y fronteras geográficas, más allá de ... conflictos armados y barreras ideológicas. Cuatro artistas ucranianas han llegado a Almería para desarrollar un proyecto textil en el espacio creativo Interestelab, un colectivo multidisciplinar de artistas con sede en Costacabana.

Su estancia forma parte del programa Legit Art Residency, una iniciativa internacional que promueve el intercambio cultural entre artistas de Ucrania y el resto del mundo a través de residencias y proyectos colaborativos.

El término 'legit' procede de una antigua palabra ucraniana hoy en desuso, que significa «una brisa cálida y ligera que genera una atmósfera agradable». Una metáfora perfecta para describir el espíritu del programa, que busca favorecer el diálogo artístico desde la sensibilidad, la colaboración y la identidad compartida.

Serie de talleres

Desde el colectivo almeriense han anunciado esta colaboración, que incluye el desarrollo de una serie de talleres, de los cuales irán dando difusión a medida que vayan teniendo lugar.

«Una residencia cargada de procesos, tejidos y memorias», escriben desde Interestelab en sus redes sociales, donde pronto compartirán el día a día de esta experiencia que promete entrelazar arte, cultura y emoción.

El evento tiene un calado importante, dado que es la primera edición de Legit Art Residency en España y se celebra en Almería, del 1 al 14 de noviembre de 2025, bajo el título 'Overlapping in Time'.

Durante dos semanas, las creadoras invitadas explorarán el arte textil como un lenguaje que conecta pasado y presente, recuperando técnicas tradicionales y reinterpretándolas desde una mirada contemporánea.

Entorno natural y experimental

En un entorno natural y experimental, Interestelab ofrecerá el espacio, las herramientas y la inspiración necesarias para que las artistas trabajen en torno a la memoria, el territorio y la comunidad. Será un proceso muy orgánico, «lleno de tejidos, procesos y recuerdos», explican desde el colectivo almeriense, que nació en 2017 como un punto de encuentro para artistas multidisciplinares.

El sábado 8 de noviembre se celebra en la residencia que tiene este grupo de artistas en Costacabana una primera muestra abierta del proyecto, acompañada de un DJ set en la terraza de Interestelab. Posteriormente, el resultado final se presentará el 14 de noviembre en la Asociación Cultural La Guajira, en el centro de Almería, donde el público podrá conocer las piezas resultantes de esta experiencia artística.

Convocatoria abierta

Además, Interestelab ha anunciado que abre la convocatoria de residencias para 2025, dirigida a fotógrafos, artistas plásticos y productores musicales interesados en participar en futuros proyectos. «Buscamos artistas con ganas de procesos e intercambio», indican.

Desde este colectivo, fiel a su espíritu inquieto y colaborativo, se mantiene siempre en la búsqueda de nuevas perspectivas artísticas que conecten disciplinas y sensibilidades. Así lo demostraron el pasado 31 de octubre, cuando anunciaron una propuesta singular que exploraba sonidos e imágenes en diálogo, que dio como resultado un experimento audiovisual presentado en su propio espacio creativo.