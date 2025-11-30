Almería es la trigésima ciudad en población y la décimo tercera con la alcaldía mejor pagada

Los sueldos de los representantes públicos, para bien o para mal, están en el foco de la opinión pública. Elevados, justos o insuficientes, son los ... propios miembros de los plenarios quienes establecen los salarios que deberán cobrar quienes cuenten con liberación total o parcial para ejercer el cargo que ocupan, siempre cumpliendo la ley vigente.

Las retribuciones de los alcaldes, así como de otros cargos públicos, sean electos, o no, están reguladas por los Presupuestos Generales del Estado, que marcan las cuantías máximas, según la población del municipio de que se trate. Recientemente se han hecho públicos los datos de 2024, que, en base a las cuentas generales de 2023 (prorrogadas hasta 2025), establecen que los miembros de las corporaciones locales percibieron el año pasado retribuciones de entre 46.917,33 euros (para localidades de entre mil y 5.000 habitantes) y 117.293,32 euros para las ciudades de más de 500.000 habitantes. Son cifras para personas con dedicación exclusiva y, desde ahí, se calculan las cuantías para liberaciones parciales.

Anualmente, el Ministerio de Hacienda, a través del Informe Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) hace públicos los emolumentos cobrados en ayuntamientos de toda España. Eso sí, de aquellos que ofrezcan estos datos en tiempo y forma. Y es que, no siempre se cumple con esta demanda del Gobierno orientada a contribuir a la transparencia de las administraciones.

En el caso de la provincia de Almería, el último ISPA revela que una decena de los consistorios almerienses no ha aportado los salarios de sus corporaciones o la ausencia de estos, en caso de ser así. En total, el informe cerrado en 2024 recoge los sueldos de 93 plenos municipales.

La más alta de la provincia

La Alcaldía de Almería no solo es la mejor retribuida de la provincia sino que está entre las mejor pagadas de España. Aunque, cabe incidir en que ha bajado puestos. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, recibió el año pasado 91.101,61 euros –en 2023 fueron 88,884,0, según el cuadro de retribuciones publicado por Hacienda, que en este caso suma dos periodos distintos, antes y después de las elecciones municipales–.

Con este salario, Almería se coloca como la décimo tercera capital española, y la cuarta ciudad andaluza –después de Sevilla, Málaga y Marbella– que más paga a su máxima representación municipal. Destaca el caso almeriense porque se trata de la trigésima ciudad española en población, con algo más de 200.000 habitantes por lo que está mucho más arriba en el ranking de salarios de alcaldías que en el de vecinos de España.

Madrid, Barcelona, y las tres capitales vascas ocupan el 'top 5' en 2024 mientras que, por delante de Almería se sitúan también los regidores de Burgos, Valencia, Getxo y San Cristóbal de la Laguna. Y es que, en comparación con los datos relativos a 2023, la retribución de la alcaldesa de la capital almeriense ha descendido tres posiciones respecto a los datos nacionales y dos, en comparación con las grandes ciudades andaluzas. En 2023 fue la almeriense la décima Alcaldía mejor pagada de España y la segunda de Andalucía, solo por detrás de Málaga, cabe recordar. En todo caso, continúa entre los sueldos más altos.

De Poniente a Levante

Al igual que la capital está más cerca de la cúspide en el ranking español de salarios de regidores que en el de población, los municipios con mayores retribuciones tampoco mantienen una proporcionalidad concreta respecto a la cifra de residentes censados y lo que cobran sus máximos dirigentes. Sí que esto ocurre en las posiciones segunda y tercera, que ocupan Roquetas de Mar y El Ejido, cuyos alcaldes percibieron en el año analizado las dos cuantías más elevadas de la provincia después de la de la capital.

Sin embargo, Vícar y Níjar se intercambian, siendo el alcalde vicario unos cuantos miles de euros mejor pagado que el nijareño. Adra, pese a ser la quinta ciudad de la provincia, se sale de este listado, en el que entran consistorios como Pulpí, La Mojonera o Cuevas del Almanzora, con más de 50.000 euros al año de retribución.