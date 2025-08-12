Almería a través de las redes sociales: o cómo los 'influencers' venden el verano Las playas de la provincia acaparan la explotación digital en temporada estival ante la queja de una posible masificación como principal crítica entre los vecinos

Turistas, fotografiados en Cabo de Gata, uno de los destinos más publicados entre los blogueros que visitan Almería en verano.

Clemen Solana Almería Martes, 12 de agosto 2025, 11:01 Comenta Compartir

Navegando por la red, navegando en internet. Así un buen número de turistas han ubicado a Almería en el puesto 34 de los 45 destinos vacacionales más buscados para este verano en España, según los datos del portal de viajes 'Jetcost'. Imágenes, vídeos, 'reels', 'short', diferentes publicaciones y la exposición estival posiciona a la ciudad como uno de los grandes atractivos de la temporada. Un recorrido por las principales redes sociales muestra una imagen homogénea de la provincia: sol y playa. Nada nuevo, bajo el sol de Almería.

Blogosfera

«El paraíso escondido», sostiene la bloguera Kristina Escortell sobre Cabo de Gata. Su 'nickname', 'buscandoalsol', acumula más de 500.000 seguidores en la red social 'Instagram'. El listado de planes de Escortell para estos días incluye practicar esnórquel, comer helados artesanales, acampar e incluso montar un álbum de fotos de la provincia.

Y claro está, las respuestas no se han hecho esperar. Los seguidores demandan información, curiosos ante la estampa de agosto. El paseo en barco, del que genera hasta tres vídeos en solo cinco días, cuesta 480 euros en ruta privada de dos horas con grupos de hasta 12 personas.

«¿Por qué no se habla de este destinazo?», cuestiona Escortell en uno de ellos sobre el Parque Natural e Cabo de Gata-Níjar. «Para no masificarlo», responde otra usuaria de la red y vecina, quien genera un buen puñado de 'likes' de personas que comparten esta idea.

Los datos del portal de viajes 'Jetcost' también posicionan a Roquetas de Mar y Mojácar en el ránking a nivel estatal. Los municipios figuran en el puesto 14 y 36, respectivamente.

En la última localización pasa sus días el bloguero 'dromomaniático'. El madrileño se encuentra en la Playa del Descargador, junto a su autocaravana. La parada, que tacha de «obligatoria», consta de «chiringuitos», «fiestas» y «beach club». Las aguas de «carácter salvaje» que ha filmado, ya las han visto casi 2.000 personas en los último dos días. Además, avisa: «No se puede viajar sin respeto y no se debe masificar y dejar huella». Sin embargo, los comentarios vislumbran nuevas visitas a la zona para replicar el mismo itinerario del bloguero.

Las rutas acuáticas son otras de las actividades a realizar entre los blogueros que visitan Almería. David Bermúdez y Kalina X forman 'rutaideal' con una comunidad de casi 500.000 seguidores. Todos ellos ya han visualizado el camino de casi cuatro kilómetros de Las Canales, en Padules. Los vídeos en el río, las imágenes en las pozas y los posados en los cañones que rodean la zona cuentan con el beneplácito del público en apenas tres días. Conocedores del alcance de sus vídeos, abogan por el buen uso de la naturaleza y la recogida de los residuos que resultan de la propia actividad.

Un cribado por la misma red social, 'Instagram', muestra lo que se demanda de la provincia en temporada veraniega. Y también lo que se vende. Las playas de Aguamarga, así como las de San José emergen entre los vídeos de la plataforma.

El Servicio Provincial de Turismo se convierte en otro de los grandes explotadores de la provincia en cuanto a promoción de esta en redes sociales. La entidad encargada de la promoción, planificación y desarrollo del turismo a nivel provincial publica contenido respecto a la costa. «En Almería no hay nada para ver», ironiza uno de los vídeos ante la difusión de diferentes planos costeros en la ciudad en ostentación de playas. En concreto, 30.000 personas han visto la publicación.

De nuevo, los comentarios de los seguidores critican la forma de vender a la provincia. «Hay más que ver y no es la playa», sostiene uno de ellos. «Espero que no se masifique nunca», añade otro usuario. «Pena, los almerienses», comenta una seguidora.

Actividades desconocidas

Lejos del prototipo vacacional de verano, la Fundación Palarq, que apoya las Misiones en Arqueología y Paleontología Humana, recomienda para agosto el poblado calcolítico de Los Millares, en Santa Fe de Mondújar. La zona, de la Edad de Cobre, es uno de los yacimientos que exponen al sureste peninsular como fundamento de la prehistoria, según explican desde Palarq.

Con más de 200.000 suscriptores en 'YouTube', el vídeo cuenta con 10.000 visitas en la aplicación y la conformidad y deseo de todos los comentarios. El enclave arqueológico consta de cuatro murallas con bastiones, 100 tumbas de corredor, un centro de interpretación y un sendero. Desde Palarq, avisan de que la temporada estival se puede complementar con visitas, a priori, retiradas de las costas que «añaden» nuevos conocimientos.

Los planes fuera de la costa también encuentran público. Los pueblos como Lucainena de las Torres o Bédar reciben estos días visitantes que se alejan de la playa. Las pequeñas poblaciones también tienen cabida entre el postureo almeriense en temporada estival. Aunque con menor presión turística y repercusión en redes, entornos como Bayárcal e Íllar reúnen muchos de los 'me gusta' en vídeos caseros de diferentes parejas en 'YouTube' e 'Instagram'.

Críticas al Dreambeach

El Dreambeach Festival también irrumpe en buena parte de los vídeos que venden la provincia durante agosto. Ya sea como reclamo o exposición, las críticas sopesan hartazgo y celebración a partes iguales por los cuatro días del evento de música electrónica. Entre las fotos y vídeos publicados, se multiplican los contenidos de vecinos que denuncian la situación en las zonas de El Toyo y Retamar, donde se celebró el festival. El material de los residentes acumula casi 100.000 visualizaciones en sus diferentes muestras. Las quejas se basan en la «incompatibilidad» del evento cerca de ambas zonas residenciales. Lo cierto es que la asistencia a este se cifra en 90.000 personas, según el balance del propio festival, 30.000 menos que la edición del año pasado. Aún así, las quejas vecinales se extienden.

La mirada que ofrece la web de reseñas de viaje 'Tripadvisor' en la ciudad ojea cómo La Alcazaba y La Catedral son los principales sitios de interés, también en verano. Con más de 2.000 y 600 comentarios respectivamente, les siguen Paseo de Almería, Cable Inglés y el Centro Andaluz de la Fotografía. Los turistas otorgan un valor por encima del cuatro sobre cinco a estas visitas, que se alejan del cliché vacacional en la provincia y dibujan una Almería más diversa en vertientes.