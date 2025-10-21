Almería tiene el tramo más peligroso de las autopistas españolas El kilómetro 901 de la AP-7, en Vera, supera 14 veces la media nacional en riesgo de accidente

David Roth Almería Martes, 21 de octubre 2025, 23:23

Basta un segundo de distracción para que una curva o un cambio de rasante conviertan el trayecto en una trampa. En la provincia de Almería, ese riesgo tiene nombre y número: el kilómetro 901 de la AP-7, a la altura de Vera, figura como el tramo más peligroso de todas las autopistas de peaje de España, según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El estudio, que analiza el periodo comprendido entre 2019 y 2023 a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, revela que este punto de la autopista presenta un índice de peligrosidad de 63,2, catorce veces superior a la media nacional.

Este tramo almeriense destaca por su siniestralidad dentro de una red que, en conjunto, reúne 100 segmentos conflictivos en autopistas de peaje, donde se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas durante el quinquenio analizado, la mayoría con heridas leves. Aunque las autopistas siguen siendo las vías más seguras, AEA advierte de que su índice medio de peligrosidad aumentó un 7,5 % en 2023.

Más allá de la AP-7, los informes de AEA confirman que Almería mantiene varios puntos críticos en su red de carreteras. La N-340a, que cruza la provincia de este a oeste, continúa entre las vías con mayor riesgo de accidente. Entre los tramos señalados figuran los comprendidos entre los kilómetros 392 y 462, que conectan zonas de Adra, Níjar y Almería capital. En ellos, la combinación de tráfico denso, firme deteriorado y visibilidad reducida eleva el riesgo de siniestro muy por encima de la media andaluza.

También se han detectado valores de peligrosidad elevados en la A-92, una de las principales arterias de comunicación de la provincia. Aunque su tráfico es inferior al de la franja costera, el tránsito constante de vehículos pesados y la falta de mantenimiento periódico en determinados tramos la mantienen entre las carreteras con índices de riesgo medio-alto.

En conjunto, el informe de AEA identifica 270 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado donde la probabilidad de sufrir un accidente con víctimas es diez veces superior a la media nacional, fijada en un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de 8,2. En estos puntos se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas en los últimos cinco años. La organización subraya que el dato global no ha variado respecto al quinquenio anterior, lo que evidencia que las mejoras puntuales no han conseguido reducir el riesgo de forma sostenida.

Andalucía concentra 34 tramos de riesgo elevado, una cifra que sitúa a la comunidad entre las más afectadas del país. Dentro de ella, Almería vuelve a figurar como una de las provincias con mayor proporción de carreteras con índices de peligrosidad superiores a la media. Según el estudio, los factores que explican esta situación son comunes: orografía complicada, tráfico pesado y conservación insuficiente del firme y la señalización.

La peligrosidad se mide a partir de la relación entre el número de accidentes con víctimas y la intensidad media diaria de tráfico. En Almería, este indicador alcanza valores especialmente altos en las vías convencionales, que concentran la mayoría de los siniestros graves. Estas carreteras soportan más de la mitad de los desplazamientos interurbanos, pero reciben una inversión muy inferior a la destinada a autovías y autopistas. La AEA advierte de que esta desigualdad explica que sigan siendo los escenarios más frecuentes de accidentes mortales.

A ello se suma la configuración geográfica de la provincia. El relieve abrupto del interior y los cambios constantes de rasante en la red secundaria complican la conducción, sobre todo en días de lluvia o de baja luminosidad. En los tramos costeros, la alternancia de tráfico turístico y de transporte pesado de mercancías genera además fuertes variaciones de densidad, un factor que incrementa el riesgo de colisión en los fines de semana o en los periodos estivales.

El informe pone de manifiesto que los puntos negros tienden a repetirse año tras año, un síntoma de que las actuaciones de conservación resultan insuficientes o discontinuas. Cuando se refuerza el firme o se mejora la señalización, el índice de accidentalidad desciende de forma temporal, pero vuelve a repuntar en cuanto se interrumpe el mantenimiento. Por eso, la asociación insiste en que la única forma de revertir esta tendencia es mediante un plan sistemático y constante de conservación preventiva.

A nivel nacional, más de la mitad de los tramos catalogados como de riesgo elevado corresponden a carreteras convencionales, mientras que las vías de gran capacidad concentran menos siniestros, aunque con un repunte de peligrosidad en los últimos años. España cuenta actualmente con 165.705 kilómetros de carreteras, de los que 26.474 km dependen del Estado, 71.251 de las comunidades autónomas y 67.980 de diputaciones y cabildos. De ellos, 17.666 km son autopistas, autovías o vías de doble calzada, lo que convierte al país en el que dispone de la red de alta capacidad más extensa de la Unión Europea.

Pese a esa magnitud, los niveles de riesgo no descienden. El Índice de Peligrosidad Medio permanece estancado en 8,2, el mismo valor que en el quinquenio anterior. «La conservación de las carreteras es esencial para reducir la siniestralidad y evitar accidentes graves», recuerda AEA en su conclusión. Una advertencia que resuena con fuerza en la provincia de Almería, donde el mapa de puntos conflictivos continúa prácticamente inalterable y el kilómetro 901 de la AP-7 sigue siendo el símbolo más claro de los peligros que acechan al volante.