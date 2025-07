A Almería desde Madrid a 40 grados y sin aire

José Antonio Muñoz Almería Jueves, 3 de julio 2025, 21:40 | Actualizado 22:00h. Comenta Compartir

Almería sigue con la desdicha en los medios de transporte que comunican a la ciudad con el resto de España, concretamente con la capital. Después de una semana con problemas con los trenes, y tras el anuncio de que el Talgo (Intercity según terminología Renfe) va a tardar 23 minutos más, este jueves se ha sumado otra incidencia en un convoy que ha salido de Madrid hacia Almería.

La nueva incidencia en los trenes entre Madrid y Almería es en un Alvia que partió a las 16.00 horas de la capital de España y que circula sin aire acondicionado, como han confirmado pasajeros a este periódico. «Desde la salida de Madrid, nos dimos cuenta de que el aire acondicionado no funcionaba», comenta Juan Carlos, uno de los pasajeros, quien había acudido a la capital por una gestión médica. La situación comenzó a ser crítica en el vagón 6, en cuyo interior se han alcanzado temperaturas superiores a los 40 grados, y que ha sido paulatinamente abandonado por los usuarios, quienes han ocupado asientos e incluso pasillos en otros vagones del convoy, donde la temperatura era algo más soportable. Renfe afirma que ha intentado reubicar a los pasajeros en otros vagones, pero que el tren va completo.

Otro tanto ha ocurrido en la cafetería, a cuya temperatura interior no ha ayudado la presencia de los refrigeradores, que expelen, obviamente, calor. Los empleados del establecimiento han reconocido que las ventas de refrescos y agua se han disparado, y los carritos que van por los vagones se han repuesto con una frecuencia inusual. «Hay personas mayores, niños, y nos han dicho que no es posible arreglar las máquinas, por lo que no sabemos si vamos a llegar deshidratados», comentan algunos pasajeros. En los espacios de división entre vagones, donde se alojan los baños, por ejemplo, la temperatura es aún mayor.

Desde Renfe, afirman que la avería se ha limitado a un vagón y que los sistemas de climatización están preparados para operar en temperaturas que van entre los 10 grados bajo cero y los 40 sobre cero, y que cuando se supera ese rango, los sistemas activan mecanismos de protección automática –es decir, se desconectan– «para evitar averías mayores». Aunque la empresa afirma que pasado un tiempo se puede reiniciar la climatización «cuando el sistema se estabiliza», este hecho no se ha producido en este caso concreto, y no se va a producir, según afirman los pasajeros, que han preguntado al personal del tren. También se asegura desde la compañía que se ha repartido agua entre los viajeros, un extremo que estos también niegan.

Como solución, Renfe recuerda la posibilidad de presentar reclamaciones en los canales oficiales de la compañía desde mañana y durante un periodo de tres meses.