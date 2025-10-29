Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán

Se ha producido a las 22.38 horas de este miércoles y ha tenido epicentro en el mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:59

Comenta

Un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter ha sorprendido en la noche de este miércoles a los almerienses. El temblor, según los ... datos del Instituto Geográfico Nacional, se ha producido a las 22.38 horas y ha tenido epicentro en el mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán
  2. 2 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  3. 3 La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha
  4. 4 La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas
  5. 5 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición
  6. 6 Narco y Segismundo Toxicómano se suman al festival Juergas Rock
  7. 7 Adjudican las obras para ampliar un gran parque de Balerma
  8. 8 El Ejido hará realidad un Centro Municipal de Discapacidad y Salud Mental
  9. 9 Jardinería, pintura y cerámica: talleres de salud mental como terapia
  10. 10 Una Asociación llena de seres terroríficos una marcha solidaria de Halloween

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán

Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán