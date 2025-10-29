Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán

Un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter ha sorprendido en la noche de este miércoles a los almerienses. El temblor, según los ... datos del Instituto Geográfico Nacional, se ha producido a las 22.38 horas y ha tenido epicentro en el mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad.

Según los testimonios de personas que han percibido el seísmo, se ha notado tanto en Almería capital como en municipios del área metropolitana e incluso del Poniente almeriense.

El IGN ofrece la posibilidad de rellenar un cuestionario para indicar si se ha sentido el movimiento de tierra, lo que permitirá conocer la magnitud de el mismo.