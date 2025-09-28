Almería es la tercera provincia española que más productos recibe de Tel Aviv Sus casi 15 millones de euros exportados, de enero a julio, le sitúan también, tras Barcelona y Castellón, en la duodécima posición del ranking nacional

M. C. Callejón Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

El negocio de España con Israel de enero a julio, que son los últimos datos cerrados con los que cuenta el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) a partir de los suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, ha sido este 2025 de 1.555 millones de euros: 532,6 millones en compras a Tel Aviv y 1.024 millones en ventas.

Los productos que intercambian ambos territorios van desde abejas vivas y otros insectos hasta nitratos y fosfatos de potasio; abonos, bidés, inodoros, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos similares; artículos para la construcción, de plástico; tejidos; cordeles, cuerdas y cordajes de polietileno o polipropileno; mármol, travertinos y alabastro trabajados y sus manufacturas; granito, piedra de talla o de construcción; embarcaciones inflables (yates o demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte), así como instrumentos y aparatos de odontología o muebles de metal, por poner algunos ejemplos de la amplia variedad. Y, por supuesto, desde Almería, productos hortofrutícolas y maquinaria de la industria auxiliar del agro, además de semillas y piedra.

El reparto de responsabilidad de las provincias españolas en la balanza comercial es, no obstante, muy desigual. Oscila entre los 0 euros que Melilla ha vendido en los siete primeros meses del año a aquel Estado hasta los 292,3 millones que les ha provisto Barcelona. En cuanto a las compras, la cifra más baja corresponde a los 1.910 euros de Ceuta frente a los 115 millones de euros que ha requerido, igualmente Barcelona, en productos a los israelíes.

En el primer caso, las empresas almerienses han situado a la provincia, con sus ventas al país en conflicto, en la duodécima posición del ranking nacional. Sus casi 15 millones de euros exportados en productos, de enero a julio, le colocan tras Barcelona, con 292,4 millones de euros; y Castellón, con 103,6, a los que siguen, antes que la provincia de Almería, Pontevedra, Guipúzcoa, Vizcaya, Zaragoza, Gerona, Tarragona, Alicante, Valencia y Sevilla.

Ha subido, por tanto, en lo que va de año de posición respecto a 2024, en el que las ventas de Almería a Tel Aviv le situaron en la decimoquinta posición con un total de 22,6 millones de euros. En 2023, ocupó el puesto 17º nacional con 16,7 millones; y, en 2022, el puesto 19º con 18,6 millones exportados.

En el segundo caso, la provincia de Almería ha ocupado este año uno de los puestos del pódium y, en concreto, el tercer lugar nacional. Con unas compras por 22 millones de euros en los primeros meses de 2025 a Israel, solo le superan la provincia de Barcelona con sus 115,6 millones de euros; y Cádiz, con sus 24,8 millones.

Almería había ocupado el puesto 5º en 2024, con 41,7 millones de euros comprados a Israel; en 2023, el 4º, con 40,2 millones; y en 2022, el 6º, con 35,5 millones de euros.

La tercera andaluza que más vende y la segunda que más adquiere a Israel

La relación comercial entre Andalucía e Israel es evidente. Basta repasar los datos que ofrece el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) a partir de los suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT para establecer la magnitud de que lo que ocurre en aquel país del Sudoeste asiático puede repercutir de manera significativa, también, en esta región al Sur de España.

En lo que va de año y, en concreto, de enero a julio, Andalucía ha mantenido una actividad comercial con Israel de 157,4 millones de euros, a razón de los 78,6 millones exportados y los 78,8 millones importados. Estas cifras suponen una subida del 40,2% más en el primer caso, y una bajada del 8,2% en el segundo.

Las provincias que más han vendido durante ese periodo a Tel Aviv han sido Sevilla, por un total de 25,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 61,3%, seguida de Jaén por 10,7 millones (+110,4%) y, en tercer lugar, Almería con 14,9 millones (+35,8%).

Le siguen Málaga con 9,1 millones (-30,2%), Córdoba con 7,4 millones (+133,9%), Huelva con 4,7 millones (-7,6%), Granada con 3,9 millones (+91,5%) y Cádiz con 2,4 millones (+163,5%).

En cuanto a las compras andaluzas al Estado que rige Benjamín Netanyahu, Cádiz es la que ha recibido durante los siete primeros meses de 2025 productos por un mayor valor. En concreto, por 24,8 millones de euros (-22,2%).

En segunda posición se sitúa Almería con 22 millones (-16,1%), Sevilla con 21,5 millones (+45,7%), Huelva con 6,5 millones (-10,3%), Málaga con 3 millones (+5,3%), Granada con 0,7 millones (-72,3%), Córdoba con 0,3 millones (-36,1%) y Jaén con 0,04 millones (-8,8%).

Destacan los datos del ICEX que, entre las diez provincias españolas que mayor crecimiento de ventas han registrado entre 2023 y 2024, que son los últimos de ejercicios cerrados, se encuentra Jaén, con un incremento del 38,1%, mientras que Cádiz, con una subida del 113,7%, tuvo el mayor incremento de compras entre ambos ejercicios.

Temas

Almería

España