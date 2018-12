«Almería y la UAL han superado mis expectativas» Nashely Martínez es alumna de la Universidad de Almería / IDEAL Esta alumna de la UAL llegó desde México para continuar con sus estudios y confiesa que está viviendo una gran experiencia Nashely Martínez Estudiante de Turismo J.L. PASCUAL ALMERÍA Viernes, 14 diciembre 2018, 00:37

Nashely Martínez valoró diferentes universidades para tener una experiencia de movilidad y continuar con su actividad académica iniciada en México. Después de unos meses en Almería está feliz con su elección.

-¿Cómo surgió la opción de llegar a la Universidad de Almería?

-Tenía varios países en mente y entre ellos estaba España. Miré las universidades que tenían convenio con el Instituto Politécnico Nacional y una de ellas era la Universidad de Almería. Busqué información sobre los planes de estudios a través de diferentes páginas web y fue la que más me gustó porque todas las facultades están juntas, tiene una biblioteca muy completa, junto a la playa y con un buen clima. Ha superado mis expectativas, es una ciudad pequeña y tranquila, me gusta, conoces más a las personas, es muy diferente a la ciudad de México.

-¿Cómo marchan sus estudios?

-Estoy estudiando la licenciatura de turismo y hasta el momento estoy muy tranquila. De momento no he tenido ningún examen, espero que no sean muy complicados, pero voy a poner todo lo necesario para sacar el mejor provecho. De cara a mi futuro laboral me gustaría trabajar en una embajada, salir de mi país y seguir teniendo experiencias de movilidad, conocer nuevas culturas.

-¿Es una buena estudiante?

-Sí, por eso estoy aquí en la Universidad de Almería, sólo mandan a los estudiantes que tienen calificación de sobresaliente, yo hice todo lo posible para conseguirlo.

- ¿Cómo fue su integración en una nueva ciudad y un nuevo campus?

-He contado con el apoyo de ESN Erasmus, me han brindado apoyo para buscar dónde vivir o el transporte. Me han dado toda la información posible para poder estar cómoda a la ciudad. En cuanto a la universidad, fue un poco difícil porque llevan un modelo de evaluación diferente al que se lleva en mi universidad, se maneja a los grupos de una manera distinta, diría que es más autodidacta.