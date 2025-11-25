Almería supera el 92,8% de cobertura en la vacunación frente al virus de la bronquiolitis

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado esta mañana en la presentación del Plan Integral de Atención Temprana (PIATA) en Sevilla, ... que «Andalucía ha alcanzado el 93,6% de cobertura en la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis, en los dos primeros meses de campaña, un 1,2% más que en la misma fecha del año pasado.

«Una buena noticia que afecta a la salud de los más pequeños, y que nos ha permitido inmunizar a 33.670 menores de seis meses en toda Andalucía, ha resaltado. El consejero ha asegurado que es »un éxito que hemos conseguido entre todos«, y ha agradecido »a las familias por atender a la llamada de la Consejería para proteger a los más pequeños y también a los profesionales sanitarios que participan en esta campaña de vacunación«.

Aun así, ha dicho, «no vamos a conformarnos y hago un llamamiento especial a los padres de los bebés nacidos a partir del 1 de abril para que lleven a sus hijos a vacunarse. Aún quedan por inmunizarse 2.291 lactantes en toda Andalucía, pero estoy convencido de que en pocas semanas podamos alcanzar cotas más altas de cobertura».

Esta vacuna, ha concluido Sanz, «es segura, efectiva y en las dos campañas anteriores dio unos resultados excelentes permitiendo una reducción del 80% de los ingresos por bronquiolitis en los hospitales de toda Andalucía». La campaña contra la bronquiolitis por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) comenzó el pasado 22 de septiembre para prevenir complicaciones en lactantes menores de 6 meses. El objetivo de esta campaña de vacunación, que está previsto que finalice el 31 de marzo de 2026, es superar el 95% de cobertura en este grupo de población, según ha reflejado la Junta en una nota.

Desde el inicio de la campaña ya han sido inmunizados con nirsevimab 3.632 lactantes menores de 6 meses de Almería (92,8% de cobertura); 4.411 (93,7%) de Cádiz; 2.992 (95,4%) de Córdoba; 3.824 (93,6%) de Granada; 2.072 (94,7%) de Huelva; 2.361 (96,6%) de Jaén; 6.260 (90,9%) de Málaga y 8.090 (94,4%) de Sevilla. También han recibido el medicamento 570 niños menores de dos años con patologías de alto riesgo, y 1.364 menores de un año (86,2%) con antecedente de prematuridad inferior a 35 semanas.

Desde Sanidad han informadode que es «muy probable» que las familias hayan sido contactadas por teléfono desde su centro de salud o se les haya ofrecido la vacuna al nacer en los hospitales; pero, si aún están pendientes de recibirlo, deben contactar con su centro de salud para solicitar cita, independientemente del tipo de aseguramiento, público o privado.

La Consejería de Sanidad resalta además el logro alcanzado en la vacunación infantil frente a la gripe, con un total de 150.538 niños de 6 a 59 meses vacunados, lo que supone una cobertura del 55,3%, 3,4 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. En concreto, ha contribuido a este éxito la vacunación escolar en niños de 3 y 4 años, ya que actualmente el 66,7% se han inmunizado frente a la gripe, gracias al empleo de la vacuna intranasal. En el mismo período de la campaña anterior se llegó a una cobertura del 61,8% en niños de 3 y 4 años, por lo que se ha aumentado 5 puntos porcentuales el nivel de cobertura vacunal.