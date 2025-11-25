Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almería supera el 92,8% de cobertura en la vacunación frente al virus de la bronquiolitis

La campaña ha permitido inmunizar a 33.670 menores de seis meses en toda Andalucía

E. P.

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado esta mañana en la presentación del Plan Integral de Atención Temprana (PIATA) en Sevilla, ... que «Andalucía ha alcanzado el 93,6% de cobertura en la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), el causante de la bronquiolitis, en los dos primeros meses de campaña, un 1,2% más que en la misma fecha del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería supera el 92,8% de cobertura en la vacunación frente al virus de la bronquiolitis

Almería supera el 92,8% de cobertura en la vacunación frente al virus de la bronquiolitis