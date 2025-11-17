Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita del consejero de Sanidad al edificio de consultas externas de Torrecárdenas. E. P.

Almería sumará «desde ya» más de 500 profesionales sanitarios

La Junta de Andalucía saca pecho por el trato «prioritario» que «quiere dar a Almería por sus necesidades»

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:34

La Junta de Andalucía tiene previsto incrementar la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras alcanzar un acuerdo en la Mesa Sectorial «que incluye ... 10.200 plazas en la nueva oferta de empleo público», apuntó ayer el consejero deSanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El titular de Sanidad andaluz situó «antes de final de año» la publicación de esta OPE, que contempla, además, 3.893 nuevas plazas de sanitario en la comunidad autónoma.

