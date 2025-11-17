Almería sumará «desde ya» más de 500 profesionales sanitarios

La Junta de Andalucía tiene previsto incrementar la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras alcanzar un acuerdo en la Mesa Sectorial «que incluye ... 10.200 plazas en la nueva oferta de empleo público», apuntó ayer el consejero deSanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. El titular de Sanidad andaluz situó «antes de final de año» la publicación de esta OPE, que contempla, además, 3.893 nuevas plazas de sanitario en la comunidad autónoma.

«Almería estará entre las tres provincias que más efectivos del Servicio Andaluz de Salud incorporará con estas contrataciones, que vienen a reforzar los grandes hospitales de referencia y también las áreas y distritos de Atención Primaria así como los programas de cribado», detalló ayer el consejero desde el hospital de Torrecárdenas, donde inauguró las nuevas instalaciones de consultas externas, que ya comienzan a funcionar.

Cifró Antonio Sanz, concretamente, en 514 los profesionales sanitarios que se van a incorporar a la sanidad pública andaluza en la provincia almeriense que «después de Málaga y Sevilla» será la mayor beneficiaria de esta oferta de empleo. Personal que, según indicó, «desde ya» se están sumando a los centros sanitarios de Almería, contrataciones que continuarán durante el año que viene.

El consejero, que tildó este anuncio como ejemplo del «tratamiento prioritario» que el Gobierno andaluz «quiere dar a Almería por sus necesidades», adelantó que ya se han planificado las 3.539 primeras plazas que se cubrirán, correspondiéndose el resto con «mandos intermedios o el centro de emergencias 061, que se distribuirán posteriormente».

Concretó Antonio Sanz que estos profesionales se derivarán, «principalmente a nuevas infraestructuras». Además, hizo especial hincapié en el interés de la Administración andaluza por «el refuerzo de la Atención Primaria y, de manera también muy especial, el refuerzo de los programas de cribado».

«Yo creo que es una buena noticia y para Almería es una gran noticia que hoy tengo la ocasión de poner en valor», concluyó.