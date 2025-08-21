Almería, la segunda provincia andaluza con menor crecimiento de asociaciones en el último año y medio Con 273 nuevas inscripciones en el último año y medio, la provincia se sitúa solo por delante de Huelva, aunque supera las 7.900 entidades registradas en total

Un total de 3.637 entidades, según la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se han inscrito en el último año y medio en el Registro de Asociaciones de Andalucía, donde figuran en total 96.221 corporaciones, un 3,6% más que a final de 2023. «Casi la mitad del conjunto de las asociaciones registradas» son de ámbito regional y «la mayoría» se dedican al área cultural o científica (20%), seguidas de las recreativas, medioambientales y vecinales.

Según una nota de prensa de la Junta, el año pasado se inscribieron en el Registro de Asociaciones de Andalucía en total 2.456 asociaciones, 155 más que en 2023, mientras que solo se disolvieron 164 por lo que el número total de entidades registradas se incrementó casi un 2,5% al pasar de 92.822 a las 95.117 que figuraban a 31 de diciembre de 2024.

Además, la cifra «sigue en aumento» ya que entre enero y junio de este año se han inscrito 1.181 y se han disuelto 77. El incremento de las asociaciones existentes actualmente, según han expuesto, con respecto a diciembre de 2023 es del 3,6%.

En cuanto a las áreas, la mayoría de las asociaciones creadas en 2024 y el primer semestre de este año se dedican a la cultura, las artes, las letras o el ámbito científico (899), seguidas de las dedicadas a la naturaleza (459), las recreativas (389), las de acción social (305), las deportivas (283) y vecinales (255). No obstante, han afirmado que «en los últimos tiempos se está detectando un incremento de asociaciones musicales», debido a que el año pasado se registraron 150 y entre enero y junio ya se han creado 87. «Actualmente este tipo de entidades representan el 5,5% del total (5.352)», han confirmado.

Con respecto a las provincias, Sevilla y Málaga son «las provincias que más asociaciones han registrado en el último año y medio (756 y 695 respectivamente)», seguidas de Cádiz (529), Granada (462), Córdoba (380), Jaén (283), Almería (273) y Huelva (187).

En el total de entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía, también es Sevilla la que aglutina el mayor número (21.324, más del 22%), seguida de Málaga (15.777, el 16,4%) y Cádiz (15.002, el 15,6%). El resto, como han detallado, se reparten entre Granada (12.043, que representan el 12,5% del total), Córdoba (11.366, un 11,8%), Almería (7.943, el 8,2%), Jaén (7.465, el 7,7%) y Huelva (5.378, un 5,6%)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor el incremento del movimiento asociativo en la comunidad ya que «este tipo de entidades son fundamentales para organizar la participación de la ciudadanía en la vida pública, defendiendo los intereses de distintos colectivos y, en muchos casos, promoviendo la actuación de las administraciones públicas para dar solución a problemas».

Para Nieto «no hay desarrollo económico sin cohesión social, ni progreso real sin responsabilidad compartida y las asociaciones y fundaciones son aliadas fundamentales de las administraciones públicas en el objetivo común de construir una Andalucía líder».

La Consejería ha expuesto que el formulario para solicitar la inscripción del Registro de Asociaciones de Andalucía está disponible en la web de la Consejería y debe presentarse telemáticamente e incluir el acta fundacional, los Estatutos, un certificado del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente de la persona jurídica en el que conste la voluntad de constituir la asociación y la persona física que la representará.

Finalmente, ha concluido señalando que en el caso de federaciones o confederaciones, también ha de aportarse el acuerdo de integración de las asociaciones que la componen.