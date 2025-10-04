Almería sale a la calle en defensa del pueblo de Palestina Una marea de almerienses alzan la voz para gritar «no al genocidio»

«No al genocidio y solidaridad por Palestina». Con este lema, la plataforma Almería por Palestina ha vuelto a salir a la calle, arropada por una marea de almerienses, en una manifestación en defensa del pueblo palestino, «ante la persistente y coyuntura insostenible» que se vive en la región.

Desde las 12:00 horas, la movilización ha partido desde la Plaza de las Velas para concluir en el Anfiteatro de la Rambla ante el grito de «No al genocidio».

Creada el pasado mes de junio, Almería por Palestina es un espacio de unión y compromiso que agrupa a más de 30 entidades sociales, sindicales, culturales y políticas de la provincia. Su objetivo es «sumar todas las voces posibles en defensa de la vida, la justicia y la libertad del pueblo palestino, centrándose en la organización de movilizaciones y actividades de apoyo».

La manifestación comenzó en la Plaza de las Velas. R. I.

Desde su constitución, la plataforma ha mantenido una intensa actividad, destacando las siguientes acciones en la capital con una manifestación el pasado 30 de junio, en la Rambla de Almería; una cadena humana en el Paseo Marítimo de Almería o una cacerolada frente a la Subdelegación de Gobierno en la que solicitaban «la ruptura de relaciones con Israel». La más reciente, una concentración esta semana en la Plaza de las Velas en protesta del ataque a la Flotilla Global Sumud.

Ante esta situación, la plataforma quiere «mostrar de forma contundente el apoyo del pueblo almeriense al pueblo palestino».

