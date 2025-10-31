Almería se rinde al embrujo de la Noche en Negro

La noche más terrorífica del año ha llegado, un año más, a Almería cargada de propuestas, dinamización, ocio y mucha diversión en una de las ... citas marcadas en rojo en el calendario de los almerienses. La Noche en Negro ha llenado de miedo, pero también de actividad comercial las calles del centro y también las de sus barrios.

En total, seis horas de celebración con actividades para todos los públicos, tanto pequeños como mayores e incluso para personas con necesidades especiales. Esta edición de la Noche en Negro ha sido posible gracias al Área de Comercio del Ayuntamiento de Almería en colaboración con la Junta de Andalucía y con la Diputación Provincial, a través de su marca Sabores Almería.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha estado presente en esta noche tan particular visitando las distintas actividades. La regidora ha indicado que «contamos con más de 30 actividades en un total de diez ubicaciones distintas, repartidas por toda la ciudad». La alcaldesa ha agradecido «tanto a la Junta como a Diputación por su colaboración en una nueva edición de la Noche en Negro» y ha finalizado indicando que «este año, contamos con un pasaje del terror más, y otras novedades como el tributo a Héroes del Silencio o la exposición de Playmobil». Todo ello para disfrutar de un Halloween especial «en el cual los comercios, como no podría ser de otra forma, también se han sumado dinamizando sus propios espacios», ha finalizado Vázquez.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha destacado la unión entre cultura y gastronomía en esta edición de La Noche en Negro: «Almería se viste de magia y misterio para demostrar, una vez más, que la cultura y la excelencia gastronómica forman un tándem capaz de atraer a miles de personas. Asimismo, ha puesto en valor el papel de Sabores Almería como escaparate de la riqueza agroalimentaria de la provincia «porque Almería no solo inspira con su cultura, sino también con productos que son la vanguardia del talento gastronómico. Nuestros aceites, vinos, turrones o elaboraciones tradicionales brillan con tanta fuerza como cualquier personaje de la gran pantalla. Sabores Almería vuelve a ser protagonista porque detrás de cada producto hay historia, tradición e innovación«.

Por último, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha felicitado al Ayuntamiento de Almería por la organización de «esta actividad con un impacto tan positivo en la ciudad, que dinamiza el comercio local y llena de vida las calles del centro». Ha remarcado el decidido apoyo de ambas administraciones a las más de 2.600 empresas de este sector que existen en la capital y en las cuales trabajan 11.700 personas, 3.000 de ellas autónomas. García ha puesto en valor las medidas de la Junta de Andalucía destinadas a «mejorar la competitividad de los comercios y a adaptarse a los retos actuales y futuros, como el relevo generacional, la competencia de las ventas online y de las grandes superficies, los cambios en los hábitos de consumo y la transición digital y sostenible». Entre esas medidas ha destacado los incentivos para la modernización y la digitalización de las pymes comerciales, así como ayudas para respaldar proyectos de ayuntamientos y asociaciones que fomenten el comercio local, a los cuales la Delegación de Empleo ha destinado en el último año 1,7 millones de euros en la provincia.

Diversión y miedo, a partes iguales

La Noche en Negro ha dado comienzo en la escalinata de la EMMA con actividades para los más jóvenes. Allí, los reyes de la casa han disfrutado de una demostración de danza urbana, una clase de cante moderno y el concierto de guitarra eléctrica 'Menos es más' de Juan Miguel González Viñolo. En Reyes Católicos, por su parte, se han desarrollado las actividades de Neuroeducamos de la Junta de Andalucía. Allí, los más pequeños han disfrutado de distintos talleres, además de un 'Dance Challenge' de zombies.

Además, en la Plaza San Pedro ha tenido lugar el taller de 'Disfrázate reciclando' junto a los talleres infantiles 'Pasándolo de miedo colaborando en casa', mientras que en la Plaza Pablo Cazard se ha realizado el concurso de disfraces con premios a los tres primeros clasificados. En esta ubicación también se ha desarrollado un taller de pintacaras, un flashmob y un photocall tematizado de Halloween con actuación musical infantil incluida.

De igual modo, en la Plaza Vieja se ha celebrado el tributo a 'Héroes del Silencio' a cargo del grupo Iberia Sumergida. Ha sido uno de los platos fuertes de la programación de este año. Todos los asistentes, además, se han deleitado con los mejores productos de la tierra en los puestos de Sabores Almería. Por su parte, los más pequeños han disfrutado también, en esta ubicación, de la exposición de playmobil de Halloween.

Tres pasajes del terror

Debido a la alta demanda del público, este año se han programado tres pasajes del terror en distintos puntos de la ciudad. El primero de ellos, 'Qué suzto', se ha ubicado en Rincón de Espronceda y ha estado dirigido a niños de hasta 12 años.

El segundo de ellos, 'Penitencia', se ha ubicado en el Teatro Apolo y ha estado dirigido al público adolescente. Por último, en el Paseo de Almería se ha ubicado el tercer pasaje del terror, 'La Llorona', dirigido a adultos. La entrada a todos ellos ha sido totalmente gratuita.

Apuesta por la cultura

Una vez más, todos los espacios museísticos del centro de la ciudad han podido visitarse de manera gratuita en horario de 20.00 a 00.00 horas. En concreto, tanto almerienses como visitantes han disfrutado del Museo Doña Pakyta, Museo de la Guitarra Antonio de Torres, Casa del Poeta José Ángel Valente, Centro de Interpretación Patrimonial, Aljibes Árabes y Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí.

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) ha abierto sus puertas hasta las 00.00 con entrada gratuita. Además, han realizado la performance 'Secretos de Alcoba con Miss Beige'. Por su parte, en el Museo de Realismo Contemporáneo (Murec), se ha proyectado la película de terror 'El Gabinete del Doctor Cagliari' musicada en directo por Liborio López Gonzálvez.

Halloween en los barrios

Un año más los barrios también se han sumado a la celebración de esta Noche en Negro. A las actividades ya celebradas en El Zapillo, Cabo de Gata y en el centro de la ciudad, este viernes se unieron El Alquián, San Vicente, Pescadería o Ciudad Jardín con pasacalles, magia, concurso de disfraces, de puertas terroríficas, 'escape room', pasaje del terror, juegos y mucha diversión.