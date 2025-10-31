Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

E.T. o Digimon se cuelan entre los disfraces temáticos. D. R.

Almería se rinde al embrujo de la Noche en Negro

Miles de almerienses han disfrutado en los diez emplazamientos donde el Ayuntamiento, con la colaboración de Diputación y Junta de Andalucía, ha organizado distintas actividades

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:22

Comenta

La noche más terrorífica del año ha llegado, un año más, a Almería cargada de propuestas, dinamización, ocio y mucha diversión en una de las ... citas marcadas en rojo en el calendario de los almerienses. La Noche en Negro ha llenado de miedo, pero también de actividad comercial las calles del centro y también las de sus barrios.

