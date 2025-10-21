Almería registró una ocupación del 82% en el puente del Día de la Hispanidad El delegado de Turismo ha subrayado que la estancia media en la provincia es la segunda más alta de toda Andalucía, tan solo superada por la provincia de Málaga, con una media de cinco días por visitante

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha asegurado este martes que la provincia «va camino de conseguir un año turísticamente espectacular», tras haber superado el millón de visitantes durante los meses de julio y agosto y haber alcanzado una ocupación media del 82% en el reciente puente del Día de la Hispanidad.

A preguntas de los periodistas, Alonso ha destacado que la provincia «ya está en cifras prepandemia», de modo que «el trabajo que venimos haciendo desde la Consejería de Turismo y Andalucía Exteriores está viendo sus resultados y está dando sus frutos».

Así, ha precisado que en julio se rozaron las 250.000 pernoctaciones y en agosto se superaron, con un incremento del 1,6% en el aeropuerto de Almería respecto al año anterior, impulsado sobre todo por el turismo internacional.

El delegado ha subrayado, además, que la estancia media en la provincia es la segunda más alta de toda Andalucía, tan solo superada por la provincia de Málaga, con una media de cinco días por visitante. En cuanto al gasto medio, ha resaltado que ha crecido más de un seis por ciento en lo que va de 2025.

Alonso ha apuntado que el objetivo de la Junta es mantener esta tendencia durante los próximos meses. «Si la evolución sigue como hasta ahora, tendremos unas previsiones realmente buenas para el puente de diciembre y para la Navidad», ha afirmado.

En este sentido, ha valorado el «trabajo muy importante» que se ha realizado para romper la estacionalidad, que ha dado resultados positivos en el segundo trimestre del año, al coincidir con la Semana Santa, y que ha permitido mantener una evolución «lineal» a lo largo de los cuatro trimestres de 2025.

Mejoras en la Alcazaba

En relación con los proyectos culturales, Alonso ha avanzado que la Delegación trabaja para licitar antes de que finalice el año el proyecto de iluminación ornamental de la Alcazaba, que incluirá también actuaciones en materia de telecomunicaciones y seguridad. «Espero que antes de diciembre podamos tener ya los pliegos lanzados y que el equipo redactor adjudicatario pueda empezar a trabajar», ha indicado.

El delegado territorial ha añadido que, tras los recientes incidentes de seguridad registrados en el Museo del Louvre, en Francia, «los almerienses pueden estar tranquilos», ya que tanto el Museo de Almería como el conjunto monumental de la Alcazaba cuentan con vigilancia las 24 horas del día y con un sistema de alarmas conectado a una central receptora.