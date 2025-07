Almería registró el año pasado 161 agresiones a sanitarios, la mitad, a enfermeras: «Son datos alarmantes» El Colegio de Enfermería llama a «reflexionar» y buscar soluciones ante unas «cifras que evidencian una violencia estructural que no puede normalizarse»

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha alzado la voz tras conocerse los últimos datos sobre agresiones a personal sanitario en España. Según el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), en 2024 se denunciaron 2.525 agresiones a enfermeras en todo el país, 546 de ellas en Andalucía, comunidad que lidera estas cifras.

En el caso de Almería, según los datos trasladados por el órgano colegial de la provincia, «de las 161 agresiones contabilizadas contra profesionales sanitarios, la mitad fueron dirigidas específicamente a enfermeras y enfermeras especialistas», como matronas o profesionales de Salud Mental.

«Estos datos son alarmantes y deben hacernos reflexionar», ha apuntado la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, para quien se trata de «cifras que evidencian una violencia estructural que no puede normalizarse». «Desde el Colegio pedimos tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia hacia quienes cuidan de nuestra salud», ha apostillado.

El Colegio de Enfermería de Almería recuerda que «la violencia, tanto física como verbal, tiene consecuencias directas en la salud mental y laboral de las profesionales, y que muchas veces no se denuncia por miedo o por falta de respaldo institucional». De hecho, por potivos como este, la institución mantiene activa la campaña 'Stopagresiones.com', una iniciativa pionera en la provincia para concienciar, prevenir y actuar frente a estos ataques.

«Nuestro compromiso es firme y continuo -ha subrayado García-. Apoyamos a cada enfermera agredida, promovemos la denuncia y trabajamos con las autoridades para erradicar esta lacra. Prueba de ello es la campaña que impulsamos desde el Colegio, stopagresiones.com, una iniciativa pionera para visibilizar el problema, sensibilizar a la ciudadanía y dotar de herramientas de prevención a nuestras profesionales».

La entidad colegial ha insistido, ante tales cifras, en la necesidad de reforzar los mecanismos de notificación y coordinación entre instituciones sanitarias y cuerpos de seguridad, además de promover una cultura de respeto hacia el personal sanitario. Concluye haciendo hincapié en las palabras del Consejo General: «Lo que no se registra, no se conoce, y por tanto no se puede combatir».

