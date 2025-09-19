Almería registra 90 multas por orinar en la calle y solo ocho por tirar basura a deshoras Las infracciones por depositar residuos fuera de contenedores en la capital se duplican entre 2023 y 2024 hasta alcanzar la treintena

El Ayuntamiento de Almería esta inmerso en la renovación del contrato de limpieza de la ciudad, que espera poder licitar antes de que finalice el año y poner en marcha el verano próximo. Aprobado el documento en el pleno celebrado este lunes solo con los votos del PP, de partida se destinará a mantener impolutas calles y playas la friolera de 193 millones por siete años de gestión, más del doble del convenio ya finalizado con la actual adjudicataria. La cuantía definitiva se conocerá en unos meses, cuando, por fin, se anuncie qué empresa se va a hacer cargo de una de las partidas más elevadas del gasto municipal.

El equipo de gobierno, con el concejal Antonio Urdiales al frente del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, confía en que el reto de conseguir una Almería más limpia se logre.

Y es que, esta materia es una de las que más críticas recibe por parte de la ciudadanía. «Faltan barrenderos, agua y jabón en las calles de Almería», valora Pepi, una vecina cualquiera de la ciudad, en la página de Facebook de Almería Sostenible, donde se da cuenta de las labores que realiza diariamente el Servicio de Limpieza Urbana y Playas de Almería Capital de Acciona Service.

Un espacio digital en el que también se denuncian los incumplimientos ciudadanos, que no son pocos. «Tarjeta Roja. Un lugar pensado para descansar y disfrutar, convertido en un espacio insalubre por la falta de conciencia. Mantenerlo limpio es sencillo: solo hace falta un poco de voluntad», reza el texto que acompaña una imagen de los restos de comida abandonados en un banco del centro (y en el suelo) que alguien no se molestó en tirar a la basura.

Crear conciencia no es fácil. Lo reconocen desde el Ayuntamiento. También desde la ciudadanía. Aunque hay quien considera que no se hace lo suficiente. «A pesar de que las personas no tienen educación ni respeto, tiran las basuras durante todo el día no saben que hay un horario, tampoco hay nadie que controle eso. Almería sigue sucia porque no tienen continuidad en la limpieza. Están limpiando los barrios ahora y ya no se baldean más hasta que estén las personas quejándose y vivimos cansados de sufrir está suciedad», comentó este verano María del Carmen, otra residente de Almería, en una publicación de Almería Sostenible en la que se denuncia cómo los equipos de limpieza encuentran continuamente bolsas de basura fuera de papeleras y contenedores.

Acciones claramente incívicas, todas estas, sancionables con hasta 3.000 euros en base a la Ordenanza Municipal de Limpieza de Almería. El año pasado, de acuerdo a los datos facilitados desde el Consistorio a comienzos de este 2025, la Policía Local interpuso 325 denuncias por un importe medio de más de 400 euros.

Entonces, en el mes de enero, no se facilitó un desglose por tipología de los hechos sancionados sino que, únicamente, se indicó desde el Área que la mayoría de las multas se relacionaban con micciones en la vía pública, sacar la basura fuera de horario o depositarla fuera del contenedor. Ahora, IDEAL ALMERÍA ha tenido acceso al registro de los años 2023 y 2024, donde sí que se indica el número de sanciones impuestas en cada ámbito.

Efectivamente, en los dos años cuantificados, el mayor número de infracciones –91 en 2023 y 90 en 2024– tienen que ver con escupir o realizar las necesidades fisiológicas en espacios públicos (artículo 54.5). Hasta en una treintena de casos se multó el año pasado a almerienses por depositar residuos en el entorno del contenedor (artículo 54.54), cifra que dobla la del año anterior (15).

Por incumplir el horario para el depósito de residuos, sin embargo, fueron menos: solo ocho sanciones en 2024 y dos en 2023. En tres ocasiones se sancionó el año pasado a personas por abandonar aparatos o muebles en espacios públicos sin haber solicitado su recogida, las mismas en las que se multó por tirar en papeleras bolsas de residuos domésticos.

En cambio, crecieron más que significativamente las multas por no mantener los solares sin edificar limpios de residuos y malezas así como en condiciones de higiene, seguridad y ornato. Esta infracción (artículo 54.35) derivó en 24 sanciones, el triple que en 2023.

También se incrementó en 2024 el número de multas por colocar carteles o cualquier soporte publicitario sobre edificios, monumentos o cualquier tipo de mobiliario urbano. En los dos años de referencia se pasó de apenas dos casos a un total de 21.

En lo tocante a espacios de restauración, que cuentan con disposiciones propias en la Ordenanza de Limpieza, revela el informe consultado que el año pasado se interpusieron 25 sanciones por no mantener limpia el área afectada por su actividad (artículo 54.31) o no disponer de papeleras y ceniceros suficientes. También se incluye en este apartado la obligatoriedad de contar con una pequeña papelera en cada mesa para evitar que los residuos se dispersen a causa del viento.