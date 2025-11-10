Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Almería registra más de un millar de detenidos por hurto en 2024

Le siguen los arrestados de robos con fuerza en las cosas (424) y robos con violencia e intimidación (318)

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:15

Comenta

El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior sitúa en 2.803 detenidos por delitos relacionados con el patrimonio en todo el territorio almeriense ... durante 2024.

