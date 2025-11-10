Almería registra más de un millar de detenidos por hurto en 2024

El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior sitúa en 2.803 detenidos por delitos relacionados con el patrimonio en todo el territorio almeriense ... durante 2024.

Los arrestados por hurto superan el millar en la provincia, con 1.054. Le siguen los detenidos por robos con fuerza en las cosas (424), robos con violencia e intimidación (318), estafas (269) y daños (249).

Según los datos que arroja la estadística de Interior, en Almería, el año con más detenciones por hurto por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue 2023 con 1.230 detenidos. Lo mismo sucede con los robos con fuerza en las cosas, que, ese mismo año, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil capturaron a 488 personas.

Los arrestos por delitos de estafas informáticas han ido creciendo significativamente en la última década ya que en 2010 el informe reflejaba 21 detenidos. En 2015 pasó a 30 y, en 2019, ascendió a 74 arrestos. En 2022, 159; en 2023, 189 y, 2024, 166.