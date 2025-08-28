Almería, refugio para salvar de la extinción a la musaraña elefante de trompa dorada La Reserva Zoológica del Minihollywood Oasys impulsa un programa de conservación pionero en España para proteger a este pequeño mamífero africano

Cada día se publican noticias que recuerdan la fragilidad de la vida en nuestro planeta: especies que desaparecen para siempre debido a la destrucción de su hábitat, el cambio climático o la acción humana. Por eso resulta especialmente esperanzador conocer iniciativas concretas que luchan contra la extinción.

Una de ellas se desarrolla desde este verano en Tabernas, donde la Reserva Zoológica del Minihollywood Oasys acoge a la única musaraña elefante de trompa dorada (Rhynchocyon chrysopygus) que puede verse en España, aunque hay otra clase de musaraña elefante que se encuentra en Valencia y otros tipos de musarañas en riesgo de desaparición en Andalucía.

Programa de cría en cautividad

En Minihollywood Oasys se trabaja en el cuidado de esta especie originaria de los bosques costeros de Kenia, que se encuentra en peligro de extinción. El ejemplar forma parte de un programa de cría y conservación que persigue tres grandes objetivos.

Una musaraña elefante de trompa dorada.

En primer lugar, busca garantizar una población sana y con diversidad genética en cautividad. Además, pretende investigar su biología y comportamiento para mejorar su protección en la naturaleza y, por último, se enfoca en sensibilizar al público sobre la pérdida de biodiversidad.

Además de Almería, el único otro centro que cuenta con una musaraña elefante en España, aunque en ese caso se trata de un ejemplar denominado 'de orejas cortas', es BIOPARC Valencia, lo que convierte a estas dos ciudades en enclaves clave para la preservación de este singular mamífero.

Un animal diminuto y sorprendente

La musaraña elefante, también conocida como sengi, apenas mide diez centímetros y pesa entre 40 y 50 gramos, pero combina velocidad y agilidad: puede alcanzar los 30 kilómetros por hora. Posee una trompa alargada, parecida a la del elefante, que utiliza para rastrear insectos, y mantiene un comportamiento poco común entre los pequeños mamíferos: es monógama, sedentaria y las crías son capaces de correr a las pocas horas de nacer.

Descrita por primera vez en el siglo XIX, durante mucho tiempo generó confusión científica, pues se pensó que estaba emparentada con musarañas o erizos. Hoy se sabe que se trata de un grupo evolutivo único, lo que refuerza aún más la importancia de su protección.

Educación y conciencia desde Tabernas

El ejemplar de Tabernas vive en un espacio adaptado que recrea las condiciones de su hábitat africano, lo que permite a los visitantes observarlo sin comprometer su bienestar. Su presencia supone un atractivo para quienes visitan este lugar, al tiempo que refuerza la misión de concienciar sobre la biodiversidad y el papel esencial de los programas de conservación en zoológicos modernos.

Otras musarañas en peligro en Andalucía

Más allá de esta especie africana, Andalucía también alberga otra musaraña amenazada: la musaraña de agua (Neomys anomalus). Se trata de un mamífero autóctono de Europa que habita desde el Mar Negro hasta el sur peninsular y que, según explica el investigador José María Gil, de la Universidad de Granada, también se encuentra en riesgo por la alteración de ríos y arroyos.

Sea como sea, la llegada de la musaraña elefante de trompa dorada a Tabernas convierte a la provincia de Almería en un punto privilegiado para la conservación y el conocimiento de un animal diminuto pero crucial, contribuyendo a la lucha por la biodiversidad y a evitar la desaparición de especies en peligro.