Almería refuerza la respuesta sanitaria ante la violencia de género con unas jornadas provinciales dirigidas a profesionales

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias impulsa, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, las delegaciones territoriales de Sanidad ... y Consumo y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), la tercera edición de las Jornadas Provinciales de Ámbito Sanitario ante la Violencia de Género, que se celebrarán entre el 18 y el 28 de noviembre en las ocho provincias andaluzas, y que hoy ha acogido Almería.

Una iniciativa que tiene como finalidad fortalecer el papel del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) en la detección temprana, la atención integral y la coordinación interinstitucional frente a la violencia de género, además de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y formación para los profesionales implicados en su abordaje.

En Almería, el encuentro ha contado con una apertura institucional a cargo del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte Mena, quien ha destacado «el papel esencial del sistema sanitario en la detección precoz y la protección de las mujeres que sufren violencia de género». Además de que «la formación y la coordinación entre todos los profesionales implicados es clave para garantizar una respuesta rápida, eficaz y humana». «Almería sigue avanzando para fortalecer un modelo de atención integral que no deje a ninguna víctima atrás», ha señalado.

Las jornadas han contado con la participación de personal del SSPA, así como de representantes de los ámbitos social, judicial, educativo, policial y asociativo, cuya colaboración resulta esencial para ofrecer una respuesta integral a las víctimas. También estudiantes de titulaciones sociosanitarias, con el objetivo de fomentar la sensibilización y la capacitación desde las primeras etapas de la formación profesional.

La programación de las jornadas ha combinado espacios de exposición, reflexión y participación, con un formato homogéneo en toda Andalucía, adaptado a la realidad de la provincia. Los contenidos se han articulado en torno a tres grandes ejes: la actualización técnica y normativa, centrada en el nuevo Protocolo de Detección Temprana de la Violencia de Género en el SSPA; la coordinación interinstitucional, que aborda la colaboración entre los distintos servicios públicos y entidades sociales; y la presentación de experiencias y buenas prácticas, con ejemplos reales de intervención interdisciplinar y atención integral a las víctimas.

Estas jornadas se enmarcan en las actividades organizadas en Andalucía con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y forman parte de la estrategia de la Consejería para reforzar la formación, la sensibilización y la coordinación profesional en el ámbito sanitario.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias mantiene una apuesta firme por la formación continua de los profesionales del SSPA en materia de violencia de género. Cada año, cerca de 4.000 profesionales participan en actividades formativas específicas que abarcan desde la sensibilización y la atención en urgencias hasta la aplicación práctica de los protocolos de actuación y detección temprana. En 2025, además, se ha puesto en marcha por primera vez una formación virtual especializada en el uso del nuevo Protocolo de Detección Temprana, elaborada en colaboración con la EASP y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), junto con nuevas acciones presenciales dirigidas a los Equipos de Atención a la Mujer.

Con esta nueva iniciativa, Andalucía reafirma su compromiso con la prevención y erradicación de la violencia de género, fortaleciendo la respuesta sanitaria y promoviendo un trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más segura, igualitaria y libre de violencia.