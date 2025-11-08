Almería, un referente en la estabilidad laboral por su cifra de contratos indefinidos

Almería se ha colocado como una de las provincias con mayor estabilidad laboral de España. La tasa de contratación indefinida alcanzó el 54,20 % al ... cierre de 2024, un dato que quintuplica los niveles previos a la reforma laboral de 2021, cuando apenas se situaban en el 10,92 %.

Estos resultados sitúan a la provincia en el primer puesto andaluz en estabilidad laboral y en el tercero a nivel nacional, solo por detrás de Illes Balears y Murcia, según el Informe del Mercado de Trabajo de la Provincia de Almería 2025, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El informe confirma un cambio estructural en el mercado laboral almeriense. La contratación indefinida no solo ha crecido, sino que se ha consolidado, mientras que la temporal ha caído un 2,5 % respecto a 2023.

Una de las claves de esta transformación está en el auge de los contratos fijos discontinuos, que representan ya el 30,89 % del total. Este tipo de contratos, asociados principalmente a sectores estacionales como la agricultura y la hostelería, sitúan a Almería muy por encima de la media andaluza y nacional.

Según el informe, los contratos a jornada parcial se incrementaron en 2024, alcanzando el 21,48 % del total. Por su parte, los contratos a jornada completa se redujeron y se sitúan en un 47,63 % y los fijos discontinuos, tras dos años de intenso crecimiento, se sitúan en 30,89 % del total de la contratación, muy por encima de la media andaluza y estatal, debido a que los contratos ligados a la agricultura y hostelería están sujetos a una gran estacionalidad.

En los contratos a jornada parcial la presencia femenina sigue siendo especialmente relevante, así el 31,52 % de las mujeres contratadas este año, lo fueron en esta jornada, mientras que entre los hombres este porcentaje desciende al 14,17 %.

Por sectores, la construcción encabeza la estabilidad laboral, con una tasa del 77,67 % de contratos indefinidos, una cifra récord que refleja la fortaleza de un sector clave en la economía provincial.

Un mercado laboral en transformación

El Informe del Mercado de Trabajo de Almería 2025 analiza el comportamiento del empleo, el desempleo y las ocupaciones más representativas durante el año 2024. Elaborado por la unidad provincial del Observatorio de las Ocupaciones, el estudio ofrece una radiografía detallada del contexto socioeconómico y laboral de la provincia.

El Observatorio, con presencia en todo el territorio nacional, tiene como misión proporcionar información exhaustiva y actualizada sobre el mercado de trabajo para facilitar el análisis y la toma de decisiones por parte de administraciones, empresas y agentes sociales.

Entre las fuentes empleadas para la elaboración del informe destacan el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y otras entidades como ICEX, SEOPAN o CORES.