La agricultura es uno de los sectores que más empleo genera en la provincia.

Almería, un referente en la estabilidad laboral por su cifra de contratos indefinidos

La provincia lidera la estabilidad laboral en Andalucía y ocupa el tercer puesto nacional, solo por detrás de Illes Balears y Murcia, según el Informe del Mercado de Trabajo de Almería 2025

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:02

Comenta

Almería se ha colocado como una de las provincias con mayor estabilidad laboral de España. La tasa de contratación indefinida alcanzó el 54,20 % al ... cierre de 2024, un dato que quintuplica los niveles previos a la reforma laboral de 2021, cuando apenas se situaban en el 10,92 %.

