El Almería recupera el ADN de Rubi

El Almería llega a la jornada 17 con 32 puntos, un registro que lo sitúa entre los mejores arranques de su historia en Segunda División. ... El equipo actual refleja una continuidad y un equilibrio que recuerdan al grupo que ascendió bajo Rubi en la temporada 2021/22: capacidad ofensiva, decisiones rápidas en partidos cerrados y una estructura que limita errores defensivos. Con nueve victorias, cinco empates y solo tres derrotas, el conjunto rojiblanco mantiene una proporción de resultados que históricamente ha estado asociada a los equipos que terminan peleando por el ascenso, lo que confirma que la plantilla ha asimilado el estilo que caracterizó al técnico desde su llegada.

El análisis comparativo con las temporadas históricas de ascenso refuerza esta percepción. Frente al Almería de 2006/07, que llegó a estas alturas con 28 puntos tras ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas, 27 goles a favor y 19 en contra, el equipo actual suma 32 puntos, con nueve victorias, cinco empates y tres derrotas, y ya ha marcado 33 tantos, encajando 22. La 2012/13 fue todavía más sólida, con 34 puntos, diez victorias, cuatro empates y tres derrotas, 30 goles a favor y 19 en contra, mostrando un equilibrio notable entre ataque y defensa; el Almería de hoy se acerca a esos registros ofensivos mientras mantiene un margen de seguridad defensiva comparable. Y el grupo de Rubi de 2021/22 sigue siendo el espejo más ambicioso: 40 puntos, trece victorias, un solo empate, tres derrotas, 33 goles marcados y apenas 12 encajados; aunque el actual equipo no alcanza esa tiranía defensiva, sí replica la misma efectividad ofensiva y el carácter ganador que marcó aquel ascenso. La combinación de victorias frecuentes, pocos empates y un ataque fiable confirma que el ADN de Rubi no solo ha regresado, sino que se ha consolidado como marca registrada del Almería en esta Segunda División, proyectando al equipo como candidato firme a pelear hasta el final.

En zona histórica

El arranque de temporada que firma el Almería en este 2025/26, con 32 puntos tras las primeras 17 jornadas, se acomoda en una zona histórica del club que siempre ha tenido consecuencias importantes. No es un registro cualquiera, porque cuando el conjunto rojiblanco ha cruzado la frontera de los 30 puntos en este tramo, invariablemente ha acabado en la pelea por el ascenso. Los números sostienen la intuición. Con solo tres equipos mejorando claramente esta cifra en el siglo XXI y, casualidad o no, los tres terminaron ascendiendo. Analizar la temporada actual exige, por tanto, ponerla frente a esos espejos que marcaron el camino de regreso a Primera en las temporadas 2006/07, la 2012/13 y la 2021/22. De ese cruce surge una conclusión tan contundente como incómoda para los rivales. El Almería de hoy se comporta como un equipo que sabe a lo que juega y que circula en la autopista de los mejores ciclos de su historia.

La primera comparación siempre conduce a la 2021/22, un año que se ha convertido en una vara de medir casi inalcanzable. Aquel Almería fue el que más victorias acumuló a estas alturas con 13 triunfos, un ritmo de récord que ningún rojiblanco ha rozado. Era un equipo con una capacidad para imponer su plan que rompía la competición con 33 goles marcados y solo doce encajados, la cifra defensiva más baja que jamás tuvo el club en este punto del campeonato. Ese diferencial de +21 es una marca casi irrepetible, una mezcla de eficacia, madurez y dominio territorial que difícilmente tendrá heredero. Pero el dato más revelador es que el actual Almería iguala, en el apartado ofensivo, la producción goleadora de aquel equipo. 33 goles entonces, 33 goles ahora. La diferencia está en la estructura, no en la amenazas. El equipo de Rubi de hoy no intimida como aquel, ni presiona igual, ni vive tan arriba, pero ha conseguido crear una constancia goleadora que lo sitúa entre sus mejores versiones del siglo.

Mirando a Gracia

El segundo espejo ascendente, la 2012/13, ofrece otra lectura igual de interesante. Aquel equipo de Javi Gracia firmó 34 puntos con 10 victorias, cuatro empates y sólo tres derrotas. Marcó 30 goles, encajó 19 y vivía de una solidez táctica que hoy se reconoce en ciertos patrones del Almería actual como equilibrio, transiciones limpias, capacidad para competir partidos cerrados y una constancia emocional que le permitió sostenerse durante todo el año. Ese Almería ganó menos que el de Rubi de 21/22, pero fue más maduro que la mayoría de equipos de la categoría. Cuando se observa el contraste con el curso presente, aparecen similitudes muy visibles. El actual Almería sufre un poco más atrás —22 goles en contra por los 19 de entonces—, pero ha logrado igualar su peso ofensivo. Y sobre todo, mantiene la misma proporción de victorias y derrotas, nueve triunfos ahora por diez entonces, tres derrotas en ambos casos. Es decir, un comportamiento estructural que replica el camino del ascenso de 2013.

El viaje al pasado sigue en la 2006/07, el año del ascenso con Unai Emery, una temporada que el club siempre recuerda por lo inesperado de su crecimiento. El Almería de esa campaña llegó a la jornada 17 con 28 puntos, menos que los del 12/13, 21/22 y 25/26, pero sostenido en un estilo que convirtió la regularidad en virtud. Había ganado ocho partidos, empatado cuatro y perdido cinco, con 27 goles a favor y 19 en contra. Era un equipo sin la brillantez aplastante de la temporada 2021/22 ni la solidez quirúrgica de 2012/13, pero sí un conjunto que sabía competir, que marcaba cuando tocaba y que mejoró con el paso de las semanas. Esa es la clave de aquella campaña. Más allá del número de puntos, la tendencia del equipo era ascendente. Y un matiz importante emerge del contraste histórico, el Almería de 2025/26 tiene más puntos, más goles y menos derrotas que aquel grupo de Emery que acabó subiendo. Ese simple hecho revela que el nivel competitivo de este año no es una ilusión óptica; es una realidad medible.

Para contextualizar el presente también conviene revisar el año del que se viene, la 2024/25. Aquel Almería llegó a este tramo con 31 puntos, nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, marcando 33 goles y encajando 26. Era un equipo con pegada, capaz de ganar partidos sueltos, pero con un desequilibrio defensivo evidente, muy lejos de los estándares históricos que suelen empujar al club hacia el ascenso. La comparación con la temporada actual muestra dos diferencias claves, el Almería 25/26 encaja menos y pierde menos. Es más estable, más sólido y más previsible en el buen sentido. Si la 24/25 era un equipo que marcaba siempre, pero que sufría cada vez que le tocaba defender cerca del área, la 25/26 es una plantilla que concede goles, sí, pero no vidas extra. Ha corregido errores y ha recuperado una madurez competitiva que recuerda más a los años de ascenso que a los de incertidumbre.

Otro ángulo revelador

Dentro del análisis global de los arranques históricos, la distribución de victorias y empates ofrece otro ángulo revelador. El equipo con más derrotas en este tramo fue el de 2017/18, con ocho, un reflejo de un ciclo oscuro. El que más empató fue el 2019/20, con ocho igualadas, un síntoma de incapacidad para romper partidos. Ninguno de esos perfiles está presente este año. El Almería 25/26, con sólo tres derrotas y cinco empates, se comporta como un equipo que decide partidos. No especula. No vive del empate. No se atraganta en los encuentros de ritmo bajo. Esa es una característica que sólo comparten las temporadas que acabaron en ascenso. Y esa tendencia, más allá de las cifras, es una de las mejores noticias que puede ofrecer una plantilla que aspira a ser candidata hasta el final.

El capítulo goleador también hay que leerlo con lupa. El Almería nunca había logrado, salvo en 2021/22 y 2024/25, llegar a estas alturas con 33 goles. Ni siquiera los equipos ascendidos de 2006/07 y 2012/13 tuvieron esa capacidad ofensiva tan temprana. El equipo actual marca más que aquellos grupos que terminaron subiendo a Primera y lo hace con una naturalidad que indica un modelo ofensivo asentado, no una racha puntual. Esta explosión goleadora es, en muchas temporadas, un elemento que distinguió al Almería de Rubi de todos sus predecesores, pues siempre construyó equipos capaces de convertir, incluso en partidos incómodos. La constante se mantiene intacta.

Entre los cuatro mejores

Todo lo anterior conduce a una conclusión amplia, reposada y respaldada por dos décadas de datos. El Almería de la 2025/26 está, a día de hoy, entre los cuatro mejores arranques de la historia del club en Segunda División. Sólo lo superan tres equipos y los tres ascendieron: el de Emery en 2007, el de Gracia en 2013 y el de Rubi en 2022. Tiene más puntos que uno de ellos, mejor ataque que dos y un número de derrotas tan reducido como el que mostraron los equipos que terminaron en Primera. Es un arranque muy fuerte, no perfecto, pero sí propio de los años en los que el Almería no se conformó con competir, sino que se permitió ganar.

Y la comparación entre los tres Almería ascensores y el actual deja un trazo común, todos ellos, también el de este año, llegaban a diciembre con la sensación de ser mejores que la media. No siempre eran brillantes, ni siempre arrollaban, pero siempre eran reconocibles. El de Emery se hizo gigante con el paso de los meses. El de Gracia maduró a partir de diciembre. El de Rubi en 2021/22 dominaba desde agosto. El de 2025/26 no tiene el dominio de aquel ni la solidez del de 2013, pero sí un punto diferencial, marca como el mejor y pierde como un aspirante serio.

La historia del club indálico conoce esa mezcla y cada vez que apareció acabó celebrando un ascenso.