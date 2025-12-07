Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Almería recupera el ADN de Rubi

Tras 17 jornadas, demuestra una regularidad histórica, un ataque sólido y una defensa más estable, replicando las señas de identidad que llevaron al ascenso en 2021/22

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:24

Comenta

El Almería llega a la jornada 17 con 32 puntos, un registro que lo sitúa entre los mejores arranques de su historia en Segunda División. ... El equipo actual refleja una continuidad y un equilibrio que recuerdan al grupo que ascendió bajo Rubi en la temporada 2021/22: capacidad ofensiva, decisiones rápidas en partidos cerrados y una estructura que limita errores defensivos. Con nueve victorias, cinco empates y solo tres derrotas, el conjunto rojiblanco mantiene una proporción de resultados que históricamente ha estado asociada a los equipos que terminan peleando por el ascenso, lo que confirma que la plantilla ha asimilado el estilo que caracterizó al técnico desde su llegada.

