Almería recupera más de 2.000 piezas arqueológicas desaparecidas desde 2020 La Policía Autonómica descubre más de 1.200 piezas, efectos o restos arqueológicos durante 2024 que han caído en manos del mercado negro

Nerea Escámez Almería Sábado, 25 de octubre 2025, 23:19

En la vivienda privada de un experto y aficionado a la arqueología de Almería se localizaron más de 1.200 piezas y efectos arqueológicos provenientes de hallazgos casuales localizados en yacimientos arqueológicos de la provincia almeriense y que fueron recopilados desde los años setenta hasta los noventa. Esta es, sin embargo, la otra cara del patrimonio arqueológico. La de piezas que no deben acabar en manos privadas porque sin ubicarse en el lugar que le corresponde, no existen para el resto del mundo ya que no han sido registradas por los expertos.

Y es que su desconocimiento no permite hilvanar la historia de un territorio. A diario, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía trabaja, dentro de sus competencias, en recuperar lo que se ha extraviado o ha sido sustraído por ladrones u organizaciones que, más tarde, lo venden en el mercado negro.

Según datos facilitados a IDEAL por el Gobierno andaluz, desde 2020 hasta 2024, se han intervenido 2.017 piezas y efectos o restos arqueológicos. Concretamente, los efectivos recuperaron 261 en 2023 y 1.238 en 2024. Entre los que destacan la cesión de una colección particular de piezas sin declarar en el municipio de Terque. Esta colección consistía en 63 efectos arqueológicos y tres cajas con «diverso material» arqueológico y reproducciones.

El robo de piezas o restos puede desembocar en un delito de prisión de seis meses a tres años o en sanción administrativa

Los agentes destacaron en esta intervención seis ánforas y dos bocas de ánforas, lucerna y exvoto romanos, copa, tulipas y cuencos argáricos, fragmentos de sílex, molinos barquiformes y una colección de piezas arqueológicas de origen iberoamericano con singular valor. Esta colección fue depositada en el Museo de Almería y la colección iberoamericana se remitió al Museo de América, en Madrid.

También puede ocurrir que los particulares hallen alguna pieza o resto e, inmediatamente, lo comuniquen a la autoridad competente, como hicieron en Pinos Puente (Granada), donde un particular entregó 98 piezas arqueológicas que abarcaban desde la Edad del Cobre hasta la Edad Media y que fue depositado en el Museo Arqueológico de la capital granadina. También ocurrió lo mismo en el barrio de Pescadería, donde un particular contactó con el Museo de Almería para entregar tres ánforas romanas, que habían sido posesión de su difunto hermano como regalo de unos pescadores de la barriada en los noventa.

En 2024 se entregaron las 1.200 piezas mencionadas al comienzo del artículo, entre los que destacan hachas y hachuelas prehistóricas, restos cerámicos de la edad del cobre y bronce y piezas de cerámica emiral de Bayyana.

También los hay que prefieren hacer actos anónimos a los agentes policiales y, este último año, recibieron un betilo cuyo origen es una construcción funeraria, conocida como tholos. En Rioja, recuperaron dos molinos de piedra y una moleta; en Pechina, dos columnas de mármol y, en Santa Fe de Mondújar, un betilo –piedra sagrada– cuyo origen es una tumba del enclave arqueológico Los Millares.

Denuncias y condenas

Y es que estos bienes patrimoniales que contribuyen a la herencia cultural de una ciudad, están amparados en el Código Penal, y el robo de piezas o restos pueden desencadenar en un delito de prisión de seis meses a 3 años o, por el contrario, en sanción administrativa, con multas de 12 a 24 meses, tal y cómo recoge el artículo 323. Esto ocurrió en 2023, cuando se denunciaron a seis jóvenes parkoureros que saltaron desde El Cable Inglés y en su entorno, un inmueble protegido y considerado Bien de Interés Cultural. «Estoy nervioso, no por el salto, sino por la autoridad», contaba uno. «Es la multa lo que me da miedo», decía otro. «Se va a liar otra vez, como en todos los vídeos», agregó el siguiente. «Acostumbraros a este contenido, porque os vamos a traer calidad», terminó de introducir el último.

Lo que planearon en sus redes sociales fue todo un reto para estos deportistas urbanos expertos en saltar por encima de muros, hacer equilibrio en salientes estrechos y trepar por paredes de casas. Dicho y hecho, este grupo, conocido como La Tribu, trepó a través del Cable Inglés con el objetivo de saltar desde el mismo, lo rodó íntegramente y hace escasos días lo subieron a YouTube, generando animadversión entre la ciudadanía almeriense y las respuestas legales inmediatas de los organismos pertinentes afectados.

Protección y valoración del patrimonio histórico

Dentro de las funciones de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra, como se aprecia, la protección del patrimonio histórico y cultural de la comunidad.

Dentro de este ámbito, se efectúan patrullas de vigilancia y protección del patrimonio, realizando labores de Policía administrativa y denunciando ante los órganos administrativos interesados las infracciones observadas.

Igualmente, la Unidad actúa como Policía judicial, investigando las infracciones penales como el expolio, daños, y apropiaciones indebidas, y poniendo a disposición judicial a los autores.

Según han especificado desde el Gobierno andaluz, otra actuación importante es velar por la protección y valoración del patrimonio histórico, informando a las administraciones competentes sobre los yacimientos y bienes culturales no catalogados de los que se tiene noticia, y recuperando las piezas y efectos arqueológicos de valor histórico no declarados.