Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almería reclama justicia histórica para Lorenzo Ferrer, el primer navegante que alcanzó el estrecho de Bering

A propuesta del PP, el Senado debatirá reconocer al almeriense como su descubridor, coincidiendo con el IV centenario de su muerte

David Roth

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

La senadora del Partido Popular de Almería, Carmen Belén López, ha registrado una moción para que se debata en la Comisión de Cultura de la ... Cámara Alta, en la que se insta al Gobierno de España a conmemorar oficialmente el IV centenario del fallecimiento del almeriense Lorenzo Ferrar Maldonado (1625-2025) mediante un programa de actos académicos, culturales y divulgativos, así como que se le reconozca públicamente como descubridor del estrecho de Bering en 1588, restituyendo su lugar en la historia de los grandes descubridores geográficos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  2. 2 «El PSOE demuestra tener pocos escrúpulos al hablar de seguridad»
  3. 3 Vuelve la Feria de San Diego de Cuevas del Almanzora, fiel a su esencia y abierta a todos
  4. 4 La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral
  5. 5 Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce
  6. 6 El Ejido destina 1,5 millones de euros para mejoras de accesos al Castillo de Guardias Viejas
  7. 7 Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros
  8. 8 La hora del café en el Cable Inglés
  9. 9 Diputación adecuará casi medio centenar de cementerios de la provincia
  10. 10

    Estamos perdiendo el tren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería reclama justicia histórica para Lorenzo Ferrer, el primer navegante que alcanzó el estrecho de Bering

Almería reclama justicia histórica para Lorenzo Ferrer, el primer navegante que alcanzó el estrecho de Bering