Almería reclama igualdad en el acceso a plazas de centros de día para personas con daño cerebral La provincia contará con un nuevo centro financiado con fondos europeos que atenderá a 20 usuarios y reforzará la atención integral a afectados

En el marco del Día del Daño Cerebral, conmemorado cada 26 de octubre, la asociación Vivir, entidad miembro de FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ha leído un manifiesto en el que describe la realidad de quienes conviven a diario con cualquier daño cerebral. Afectados y sus familias pusieron voz al texto, que también se leyó de manera simultánea en el resto de provincias españolas a través de la red asociativa.

El daño cerebral adquirido se produce de forma súbita por distintas causas: ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, anoxias… Sus secuelas transforman radicalmente la vida de miles de afectados a nivel nacional, unas 850 personas en nuestra provincia, según datos oficiales de 2023.

Frente a esta realidad, Vivir ha reclamado, a través del manifiesto, respuestas coordinadas y equitativas en el acceso a los centros de día, priorizando la situación familiar por encima de la capacidad económica. «En todos los centros existen discrepancias entre unos usuarios cuyas familias abonan por plaza concertada 40 euros, frente a otros que pagan hasta 920 euros», afirmó Loli Olivencia, directora del centro de día referente en nuestra provincia, gestionado por Vivir y ubicado en El Ejido, que actualmente atiende a 23 usuarios.

El movimiento asociativo también ha demandado la creación de un código diagnóstico específico tras el alta hospitalaria y una estrategia de atención integral que coordine e informe sobre recursos, servicios y apoyos, garantizando la intervención inmediata, apuntó Olivencia durante su intervención.

Valentín Sola, presidente de FAAM, destacó el trabajo que durante años viene realizando la asociación en la provincia, que la ha convertido en un referente, especialmente en la comarca del Poniente: «Felicitaros, ya que os encontráis en un momento importante, ocupados tanto de la atención directa de los afectados como del futuro con la construcción del nuevo centro de día», un recurso que se está construyendo sobre terrenos adquiridos por Vivir y financiado con fondos europeos a través de la convocatoria Next Generation, canalizada vía Junta de Andalucía.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, reafirmó «el compromiso del municipio con las personas afectadas por daño cerebral adquirido, sus familias y las entidades como 'Vivir', que trabajan cada día por mejorar su calidad de vida».

Recordó que «en España, más de 435.000 personas viven con DCA y cada año se registran unos 100.000 nuevos casos, la mayoría provocados por ictus o traumatismos craneoencefálicos», y subrayó que «detrás de cada cifra hay una historia de superación y esperanza que nos impulsa a construir una sociedad más inclusiva y solidaria».

Góngora también puso en valor el proyecto de la Asociación Vivir, que construirá un nuevo centro de día con una subvención de 600.000 euros de la Junta de Andalucía y 20 plazas, y anunció que el Ayuntamiento hará realidad un Centro Municipal destinado a asociaciones como Vivir, con espacios para atención a la discapacidad, rehabilitación e inclusión social.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, expresó su «apoyo y compromiso desde Salud con todas las personas afectadas. Sabemos que el daño cerebral cambia vidas, pero también sabemos que una atención integral, coordinada y humana puede marcar la diferencia. Por eso, desde la Junta de Andalucía seguimos trabajando para fortalecer los recursos sanitarios y sociales, mejorar la continuidad asistencial y promover la rehabilitación y la inclusión de las personas con daño cerebral».

Belmonte destacó el trabajo de la asociación Vivir, que «realiza una labor admirable: acompañar, escuchar, formar y sensibilizar. Su trabajo diario es un ejemplo de cómo la unión entre profesionales, familias y administraciones puede construir un futuro más justo y digno para todos».

La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, valoró «el trabajo que desarrolla la Asociación Vivir de la mano de la FAAM, que vela por el bienestar de sus socios y familias y necesita del apoyo de todas las administraciones para hacer realidad sus principales demandas y proyectos». Añadió que «hoy os acompañamos en esta jornada realizando una escucha activa para atender las principales necesidades de las personas con daño cerebral adquirido en Almería y avanzar en su integración social».