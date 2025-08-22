Almería recibe tres de cada cuatro millones que la Junta destina a cerrar vertederos El plan de sellado y restauración de antiguos colectores de residuos cuenta con 20 millones, de inversión, de los que 15 millones son para proyectos en la provincia

Alicia Amate Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 22:46

Acabar con los vertederos de residuos es una de las prioridades en materia medioambiental de la Junta de Andalucía. Para ello, ha puesto en marcha un plan de sellado y restauración que se extiende a múltiples puntos de la comunidad autónoma, si bien, en la actualidad, el grueso de las actuaciones se desarrollan en la provincia de Almería. Tal es así, que de la cuantía de 20 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) que se destinan desde la Administración andaluza a este fin, el 75% –esto es, 15 millones– están dirigidos a tapar vertederos localizados en territorio almeriense.

Hasta el momento, según explicó ayer la Consejería de Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en un comunicado, se ha finalizado el sellado de vertederos en los municipios de Bayarque, Instinción, Olula del Río, Paterna del Río y Tabernas. Además, se ha ejecutado la limpieza y restauración ambiental en otras cinco localidades. A esto se suman los cuatro vertederos que ya están en ejecución actualmente o que han sido ya adjudicados.

De estos últimos, entre los proyectos ya en marcha, destaca la Consejería especialmente el caso de Albox. Con un presupuesto de más de 2,6 millones de euros y una duración de 24 meses se trabaja desde febrero de este año en el sellado y la restauración ambiental del antiguo vertedero de inertes de la localidad. Una vez finalizado este procedimiento, además, el Ayuntamiento de Albox llevará a cabo Plan de Vigilancia y Control, que tendrá una duración mínima de 30 años. El objetivo es «eliminar un foco potencial de contaminación y regenerar un espacio próximo a la población».

«Cerrar un vertedero no es solo tapar una herida ambiental. Es un compromiso firme con el presente y el futuro de los municipios afectados. Es una acción de gobierno que transforma el territorio y mejora la vida de sus habitantes», trasladó la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, al dar a conocer el balance de estas acciones.

De manera paralela se trabajan en otros espacios similares de la provincia. Actualmente está en obras el vertedero de Castro de Filabres, que se adjudicó por más de un millón de euros, y el de Líjar, que cuenta con una inversión de casi 700.000 euros. Próximamente, además, se va a licitar el cierre definitivo del vertedero de Cuevas del Almanzora y también está pendiente de adjudicación el de Berja, cuyo coste económico se aproxima al de Albox, situándose en 2,2 millones de euros, en base a la información ofrecida ayer por la Administración andaluza.

El sellado de vertederos contempla una intervención técnica y ambiental compleja, que incluye la estabilización de residuos inertes, la instalación de sistemas de drenaje, la cobertura vegetal con especies autóctonas y la monitorización ambiental posterior. Estas medidas evitan filtraciones a los acuíferos y permiten la recuperación paisajística de los terrenos. «Queremos que estos espacios puedan integrarse de nuevo en el entorno natural e incluso tener usos compatibles con el disfrute público o la restauración forestal», apuntó Jiménez.

El cierre de vertederos supone, indicaron desde Medio Ambiente, el paso final de un modelo que «ya se considera obsoleto y contrario a un modelo basado en la economía circular». «El vertedero ha sido durante años la salida más fácil para lo que no sabíamos o no queríamos gestionar. Hoy lo sustituimos por tecnología, prevención, reciclaje y responsabilidad compartida», señaló la directora general.

Las actuaciones previstas para lograr este objetivo, a juicio de la Administración andaluza, «benefician especialmente a municipios de tamaño medio y pequeño, donde muchas veces los recursos técnicos y financieros no permiten asumir en solitario la clausura de sus antiguos vertederos» .

«El Gobierno andaluz está comprometido con que ningún territorio quede atrás en esta transición. Clausuramos vertederos y apostamos por la apertura de nuevas oportunidades: en el empleo verde, mediante el fomento de la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de materiales; en la mejora del medio ambiente y en la calidad de vida de los andaluces», afirmó Carmen Jiménez.

«Con cada vertedero que se sella, Andalucía elimina una cicatriz de su paisaje, recupera espacio público y gana terreno para la sostenibilidad. El objetivo es que, en los próximos años, estos lugares puedan ser símbolo de regeneración y de un nuevo comienzo», concluye la Junta.