Almería recibe el Encuentro de Juzgados de Violencia Penitenciaria Jueces y magistrados asisten durante tres jornadas a las conferenchas y charlas organizadas en torno a este ámbito, esencial en un Estado de Derecho

A. M. Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:47 Comenta Compartir

Almería acoge el Encuentro de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que se celebra en el Museo de la Guitarra de la capital almeriense hasta el 3 de octubre. Este encuentro, ha trasladado este miércoles la Diputación de Almería en una nota, promete tres jornadas repletas de contenido judicial para los jueces y magistrados que participan en ella. En concreto, para estas jornadas se han programado conferencias, debates, ponencias y mesas redondas que se centran en la Vigilancia Penitenciaria.

El encuentro se ha inaugurado en la mañana de este miércoles con un acto en el que el vicepresidente de la Diputación, José Antonio García, el presidente de la Audiencia Nacional de Almería, Luis Columna, y el concejal del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, han dado la bienvenida a los jueces y magistrados asistentes.

El vicepresidente de la Diputación se ha dirigido a todos los participantes para desear que «estas jornadas sean lo más fructíferas posible«. »Desde las instituciones reconocemos la gran labor que realizan los jueces de vigilancia penitenciaria, una labor que supone mantener un equilibrio fundamental: por un lado, la protección de la sociedad frente a quienes han cometido algún error, y por otro, garantizar que el Estado de Derecho ampare la inclusión de esas personas en la sociedad. Ese equilibrio es esencial. Por ello, os animo a disfrutar también de la ciudad y de esta magnífica provincia de Almería, y os reitero nuestros mejores deseos para que estas jornadas resulten un verdadero éxito», ha pronunciado.

Por su parte, Luis Columna ha puesto en valor las posibilidades y el contenido que se va a tratar en estas jornadas, a la vez que ha resaltado las bondades del lugar escogido para este encuentro. Además de poner de manifiesto el completo programa, Columna ha deseado a los participantes una feliz estancia y les ha dado la bienvenida a esta ciudad, donde durante esta semana, además del encuentro podrán disfrutar de lugares únicos como la Alcazaba, el Cerro de San Cristóbal o el Cable Inglés, entre otros enclaves.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad ha dado la bienvenida a todos los asistentes a uno de los espacios museísticos de la ciudad, competencia precisamente suya. El edil ha asegurado que «es un orgullo y un honor que haya jueces que se hayan desplazado hasta aquí con el objetivo de tener un encuentro y que sea precisamente en esta ciudad». Pérez de la Blanca ha finalizado animando a visitar la ciudad, «sus espacios museísticos, su cultura y su gastronomía y que disfrutéis de estas jornadas con charlas tan importantes como de la IA o del papel de la mujer funcionaria, entre otras».