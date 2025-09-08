Almería reactiva los bonos al consumo para el Paseo con una nueva campaña de 200.000 euros El Ayuntamiento lanza, desde el 10 de septiembre, la segunda fase de la iniciativa para apoyar el comercio local con motivo de las obras del centro con novedades en la adquisición de bonos

A. M. Almeríá Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El próximo miércoles, 10 de septiembre, el Ayuntamiento de Almería arranca la nueva campaña de 'Bonos al Consumo', con una dotación económica de 200.000 euros. Esta medida, aprobada el pasado viernes en Junta de Gobierno Local, amplía la iniciativa puesta en marcha en febrero de este año, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería.

La campaña tiene como objetivo estimular el consumo en los establecimientos del centro de la ciudad, especialmente afectados por la situación económica actual y las obras del Paseo. Según ha explicado la concejala del Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, Lorena Nieto, «queremos llegar a más personas. Que sean más los almerienses los que puedan beneficiarse de esta iniciativa para consumir en el centro».

Entre las novedades, adelantadas el pasado mes de julio y consensuadas con los sectores comercial y hostelero, destaca el nuevo límite de adquisición de bonos: cada consumidor podrá obtener un máximo de cinco bonos semanales, frente a los diez permitidos en la convocatoria anterior. Cada bono tendrá un valor nominal de 5 euros, por cada veinte euros de compra, lo que supone una subvención directa de hasta 25 euros por persona y semana. El resto de condiciones se mantienen: los bonos deberán canjearse entre lunes y domingo y estarán disponibles mientras exista crédito presupuestario.

Los bonos podrán adquirirse a través de la web elpaseopasoapaso.es con certificado digital, o presencialmente en la Oficina de Atención al Comerciante y Hostelero, ubicada en la calle Alcalde Muñoz, 12 (segunda planta), en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La concejala ha recordado el éxito de la primera fase de la campaña, que agotó la totalidad de la partida inicial tras el canje de casi 40.000 bonos por cerca de 4.000 consumidores en más de cien comercios adheridos. «Esta nueva remesa es una demostración no sólo de la excelente acogida que tuvo la primera, sino de la voluntad del Ayuntamiento de continuar colaborando con el comercio y la hostelería mientras duren las obras del Paseo», ha concluido Nieto.

Bono parking

A la campaña 'Bonos al Consumo 2025' se suma los más de 20.000 bonos de aparcamiento gratuito que el Ayuntamiento de Almería ha puesto a disposición de los usuarios para facilitar las visitas a comercios y establecimientos en las zonas afectadas por las obras.

Para conseguirlos solo es necesario realizar una compra o consumición en los comercios y establecimientos participantes, sin necesidad de un importe mínimo. Al hacerlo, el cliente recibirá un ticket que se puede canjear en el aparcamiento correspondiente.