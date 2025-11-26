Almería, punto de encuentro de un centenar de mayores sordos de Andalucía

«En Almería trabajamos a diario para hacer de Almería una ciudad cada vez más inclusiva». Estas palabras pronunciadas por la alcaldesa de Almería, María ... del Mar Vázquez, tienen su reflejo en el Encuentro Andaluz de Personas Mayores Sordas, que han elegido a Almería para celebrar este evento autonómico que se desarrolla desde entre el martes y el jueves de esta semana, conjugando el turismo y el compromiso social. Organizado por la Federación Andaluza de Personas Sordas, representada por su presidente, Rubén Raso, ha sido promovido por Asoal, asistiendo su presidenta, Samira Israfilova.

«La inclusión y la participación activa de todas las personas es uno de los objetivos del Ayuntamiento. Por ejemplo, desde el pasado mes de septiembre hemos sido pioneros poniendo en marcha un servicio de videointerpretación, para garantizar que todas las personas, independientemente de su capacidad auditiva, tengan acceso a los servicios municipales y se sientan parte activa de nuestra comunidad», ha afirmado Vázquez, quien ha puesto en valor que el Consistorio trabaja »de manera estrecha« con Asoal através del Área de Familia, Inclusión e Igualdad que dirige Paola Laynez.

Entre otras medidas aplicadas, todos los actos públicos municipales tienen cobertura de un servicio de intérpretes por signos; Almería es pionera en inclusión con las mochilas de vibración para los conciertos multitudinarios, como Cooltural Fest; y la ciudad tienen señalización especial para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan orientarse, entre otras medidas.

Todos estos avances, y más que vendrán en el futuro, según ha anunciado, se han diseñado para «hacer de Almería una ciudad más inclusiva y accesible, permitiendo que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar, moverse y tener más calidad de vida en los espacios públicos de Almería», ha concluido la alcaldesa.

El encuentro incluye un tour guiado por la ciudad, visita al Espacio Alma, acercamiento a la gastronomía local conocimiento el famoso 'Americano' del Kiosko Amalia y el atardecer tomando limonada con hierbabuena en una tetería, etc. Un encuentro que visualizará a una ciudad inclusiva y accesible.