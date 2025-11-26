Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes en el encuentro, en su visita al Ayuntamiento de Almería. R. I.

Almería, punto de encuentro de un centenar de mayores sordos de Andalucía

La capital recibido el encuentro de la asociación autonómica, que congrega a un centenar de personas

R. I.

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:09

«En Almería trabajamos a diario para hacer de Almería una ciudad cada vez más inclusiva». Estas palabras pronunciadas por la alcaldesa de Almería, María ... del Mar Vázquez, tienen su reflejo en el Encuentro Andaluz de Personas Mayores Sordas, que han elegido a Almería para celebrar este evento autonómico que se desarrolla desde entre el martes y el jueves de esta semana, conjugando el turismo y el compromiso social. Organizado por la Federación Andaluza de Personas Sordas, representada por su presidente, Rubén Raso, ha sido promovido por Asoal, asistiendo su presidenta, Samira Israfilova.

