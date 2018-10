Almería será la próxima capital de la gastronomía al ser designada por su «enorme potencial» Fue elegida tras una deliberación sin «mucho misterio» pero que propició un día «histórico», en palabras de Pacheco SERGIO GONZÁLEZ HUESO Jueves, 18 octubre 2018, 01:18

No hubo sorpresas. Almería se alzó con el reconocimiento que llevaba casi un año anhelando. Será la Capital Española de la Gastronomía el año que viene, un 2019 que se prevé apasionante para todos los ciudadanos de una provincia que volvió ayer a quitarse de encima sus complejos. 'Almería' volvió a sonar con fuerza y su nombre trascender de esas fronteras suyas demasiadas veces olvidadas.

Como en 2005, con la designación como sede de los Juegos Mediterráneos, la ciudad cabecera de la provincia andaluza más alejada de Sevilla se unió para obrar el milagro, para imponerse en una pugna que aunque poco reñida en el último tramo ante la descalificación de la otra ciudad aspirante, sí que ha supuesto andar un camino trufado de trabajo y buenas ideas que, con justicia, han dado sus frutos. Alrededor de las 13 horas fue cuando el jurado del evento dio a conocer su fallo. Lo hizo de boca de la secretaria de estado de Turismo del Gobierno de España, Isabel María Oliver Sagreras, en una rueda de prensa celebrada en Madrid que despejaba las dudas del jurado tras una hora de reunión. No había mucho «misterio», tal y como se le escapó a la representante estatal. Pero Almería parece haberlo hecho tan bien, que va a hacer replantearse al comité organizador algunas cuestiones.

A nadie se le escapa que la campaña de difusión de marca que ha hecho la candidatura almeriense ha sido muy eficaz. Tanto que apenas se han oído otros nombres que pudieran hacerle sombra a las aspiraciones no ya de la capital sino de toda la provincia. El punto de inflexión, tras un Madrid Fusión en el que ya tuvo algo de eco la voz de 'Almería 2019', fue Fitur.

En la feria de turismo más importante de España, la candidatura arrasó en impacto mediático. Por entonces, los principales popes del universo culinario nacional se habían ya posicionado a favor de la capital, a la que le salieron novias tan rutilantes como Ferrán Adrià, Martín Berasategui o, sin ir más lejos, Rafael Ansón, el presidente de la Real Academia de la Gastronomía española.

Todo el mundo conocía ya el logotipo, la mascota y había posado con las famosas tazas. Pero sobre todo la gente empezó a tener constancia de que la ciudad y la provincia iban a una. Fue cuando se aprobaron mociones unánimes a favor de la candidatura o se celebraron reuniones con todo el sector hostelero, agrícola, empresarial y con buena parte de los principales agentes activos de la sociedad almeriense.

De ahí que ayer, en la rueda de prensa que protagonizó el alcalde en el Salón de Plenos tras la designación, este centrase buena parte de su intervención en agradecer a toda la sociedad en general y a los colectivos, patrocinadores o administraciones en particular el apoyo y su inmenso trabajo.

Para Fernández-Pacheco, como en 2005, se ha vuelto a ganar, «señal de que los almerienses juntos podemos con todo lo que nos proponemos. Todos sumamos, somos más fuertes, más creativos, más dinámicos, más líderes... por eso esta victoria es de todos», indicó un primer edil que se mostró radiante durante todo el día de ayer. Una jornada en la que no paró de atender a medios y de entrar en directo en programas televisivos. Sabe que esta es la oportunidad que necesita Almería para ubicarse en el expansivo mundo del turismo gastronómico. Con una cocina tan rica e importante para este país y reconocida en todo el mundo, Pacheco manifestó su «ilusión» por que la ciudad que dirige represente al país en el que mejor «se come del mundo», dijo. No sin antes recordar que esto de ponerse en el escaparate es también un «reto» y una «enorme responsabilidad».

¿Y ahora qué?

Aunque el alcalde ayer solo quiso felicitarse por el logro y agradecer a todo el mundo su implicación, también dejó caer algo de lo que vendrá. Se espera el año que viene la celebración de unos 300 eventos relacionados con el mundo gastronómico. Sin concretar cómo se financiarán, lo que sí aclaró Pacheco es que en este asunto no se trata de gastar sino de «invertir». Para a continuación instar a empresarios y a otras administraciones a seguir implicándose en Almería 2019 como hasta ahora lo habían hecho. «Soy consciente del desafío y la oportunidad que tenemos por delante. Yo tendría dos opciones, colgar el reconocimiento en mi despacho y no hacer nada más una vez que ha sido logrado, o tomármelo como la ocasión perfecta para ser la mejor capital de la gastronomía que ha habido jamás, y esto es lo que se va a hacer», señaló Fernández-Pacheco.

Entre otras cuestiones, esto se cimentará a través de una consignación presupuestaria importante en los presupuestos de Turismo del año que viene. De nuevo Pacheco prefirió no dar más detalles, aunque se comprometió en que el año 2019 esté cargado de momentos especiales. «Nos ponemos a trabajar desde ya para que cuando recibamos el relevo de León a finales de enero, podamos estar a la altura», señaló.

«Nos espera un año muy intenso pero esto va a seguir siendo un proyecto colectivo, de todos y para todos del que nos sintamos orgullosos, que atraiga visitantes a nuestra tierra y que se enamoren de ella», concluyó el primer edil.

Al finalizar su intervención y acompañado por la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, bajó a la plaza para ser testigo de cómo se desplegaba una gran lona sobre parte de la fachada del Ayuntamiento. Allí, junto a la mascota de 'Almería 2019', volvió a desear que el futuro siga sonriendo a una capital de la que está seguro que se volcará como ha hecho siempre en los momentos importantes.