Almería, entre las provincias más supersticiosas de España

Con la llegada de Halloween, las supersticiones vuelven a estar sobre la mesa… y en Almería, más que en casi ningún otro lugar de España. ... Un estudio reciente elaborado por casino.org sitúa a la provincia como la segunda más supersticiosa de Andalucía y la cuarta del país, con un 34,1% de almerienses que reconocen creer en algún tipo de superstición.

La cifra supera en seis puntos la media nacional (28,1%) y solo es rebasada por Pontevedra (40,5%), A Coruña (38,1%) y Granada (36,6%). Pero más allá de las creencias declaradas, el informe también revela un fenómeno aún más extendido: el de los llamados «supersticiosos clandestinos», aquellos que aseguran no creer en lo esotérico, pero mantienen rituales o manías «por precaución». En este terreno, Almería lidera el ranking andaluz y se sitúa cuarta a nivel nacional, con un 45% de su población practicando algún tipo de ritual sin reconocerse abiertamente supersticiosa.

El estudio detecta además una notable diferencia entre lo que los almerienses dicen y lo que realmente hacen: existe un 10,9% de brecha entre quienes se declaran supersticiosos y quienes actúan como tales. Los autores del informe lo denominan «la vergüenza supersticiosa», una especie de pudor social que en Almería se da casi cuatro puntos por encima de la media nacional.

Las supersticiones en la provincia tienen rostro propio. Cuatro de cada diez almerienses (42,7%) cree en la existencia de brujas y curanderas, la creencia más extendida. Le siguen quienes confían en el poder de manifestar deseos o pedirlos a las estrellas fugaces (40%), y quienes creen en la Ouija como medio de comunicación con el más allá (38,5%).

Otras supersticiones comunes incluyen la buena suerte de los tréboles de cuatro hojas (33,8%), la mala fortuna de romper un espejo (26,6%) o abrir un paraguas en interiores (23,5%). Incluso una de cada cinco personas confía en gestos tradicionales como tocar madera o comer las doce uvas de Nochevieja para atraer la buena suerte.

Experiencias paranormales

El interés por lo sobrenatural va más allá de la superstición. Uno de cada cuatro almerienses (24,8%) afirma haber vivido alguna experiencia paranormal, lo que sitúa a la provincia como la segunda de Andalucía con más casos registrados, acumulando el 14,4% de toda la actividad paranormal andaluza, solo por detrás de Jaén (19%).

Entre los fenómenos más reportados destacan la sensación de ser observado (41,7%), ruidos sin explicación (38,7%), cambios bruscos de temperatura (33,2%) u objetos que se mueven sin causa aparente (31%).

Sea por tradición, curiosidad o simple precaución, lo cierto es que Almería se ha ganado un lugar destacado en el mapa español de la superstición y lo paranormal. Y en fechas como Halloween, cuando los límites entre lo racional y lo mágico parecen difuminarse, la provincia vuelve a mostrar su cara más mística y enigmática.