Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La tasa de actividad de Almería demuestra el dinamismo de su mercado laboral.

Almería es la provincia con la tasa de actividad más alta de Andalucía

Seis de cada diez almerienses en edad laboral forman parte activa del mercado de trabajo

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

No todas las provincias andaluzas registran unos datos laborales tan positivos como Almería. De hecho, nuestra tierra encabeza el ranking regional de participación en el ... trabajo. Almería trabaja y, según los últimos datos disponibles del Informe del Mercado de Trabajo en esta tierra, la tasa de actividad se sitúa en el 60,03 %, un dato que no solo la coloca a la cabeza de Andalucía, sino que también la sitúa 1,5 puntos por encima de la media nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local de Adra detiene a un individuo por allanamiento de morada
  2. 2 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  3. 3 La Junta adjudica por casi 3,4 millones la obra del colector general y la nueva EDAR de Cantoria
  4. 4 El alcalde de El Ejido pide al Gobierno un estudio de viabilidad del tren de cercanías para el Poniente
  5. 5 El homicida de Antonio Campos lo golpeó con un bloque de hormigón en un paraje de San Agustín
  6. 6 Catorce años de cárcel por agresión sexual a la pareja de su hija desde los nueve años
  7. 7 Los ediles de PSOE y Podemos abandonan el Pleno de Almería por la moción de Gaza
  8. 8 Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios
  9. 9 La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»
  10. 10 Detectan la medusa Cassiopea andromeda en Almería, el hallazgo «más occidental» en el Mediterráneo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería es la provincia con la tasa de actividad más alta de Andalucía

Almería es la provincia con la tasa de actividad más alta de Andalucía