Almería es la provincia con la tasa de actividad más alta de Andalucía

No todas las provincias andaluzas registran unos datos laborales tan positivos como Almería. De hecho, nuestra tierra encabeza el ranking regional de participación en el ... trabajo. Almería trabaja y, según los últimos datos disponibles del Informe del Mercado de Trabajo en esta tierra, la tasa de actividad se sitúa en el 60,03 %, un dato que no solo la coloca a la cabeza de Andalucía, sino que también la sitúa 1,5 puntos por encima de la media nacional.

Este dinamismo se traduce en una población activa de 382.800 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 2,08 %, muy superior al del conjunto de Andalucía (0,27 %) y al de España (0,84 %). En los últimos cinco años, el número de almerienses activos ha crecido un 9,59 %, es decir, 33.500 personas más trabajando o buscando empleo.

La fortaleza del mercado laboral almeriense no es un fenómeno reciente. En la última década, la tasa de actividad ha mantenido una tendencia ascendente, solo interrumpida temporalmente en 2020, coincidiendo con la crisis sanitaria de la COVID-19. Desde entonces, la recuperación ha sido constante.

Brecha de género

Sin embargo, el informe también revela una notable brecha de género. Mientras que la tasa de actividad masculina alcanza el 66,89 %, la femenina se sitúa en el 52,95 %, una diferencia de casi 14 puntos. Aun así, el avance de las mujeres en el mercado laboral ha sido determinante.

En 2024, la población activa femenina marcó un máximo histórico, con un crecimiento del 5,39 % respecto al año anterior y un incremento acumulado del 11,17 % desde 2020. Esta evolución ha contribuido a reducir la brecha de género en 1,22 puntos en los últimos años.

En términos generales, Almería se consolida como una provincia de alta participación laboral, donde una gran parte de su población en edad de trabajar mantiene una fuerte vinculación con el mercado de empleo. El impulso de la agricultura, los servicios, el turismo y la construcción ha sostenido una tendencia que la distingue del contexto regional y nacional.