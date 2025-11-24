Almería es la provincia que menos dinero gastará estas navidades

Llegan tiempos de grandes dispendios, aunque estos diferirán cuantiosamente entre cada provincia del territorio nacional. Y es que, según un reciente estudio de la Asociación ... Española de Consumidores, los españoles gastarán este año una media de 1081,15 euros por persona durante el periodo navideño. Este dato no solo supone un incremento de 112 euros respecto al año anterior, sino que por primera vez supera la barrera de los 1000 euros, consolidando esta como la Navidad más cara registrada en las encuestas. El informe, elaborado tras 10.000 encuestas, refleja una clara influencia de la situación económica actual, ya que el 98% de los encuestados reconoce que este contexto condicionará sus decisiones de compra, mientras que el mismo porcentaje considera que esta Navidad será más costosa que las anteriores.

En el caso de Almería, el gasto medio por persona previsto para esta Navidad se sitúa en 895 euros, colocándose como la provincia en la que menos se gastará estas Navidades. Entre los principales gastos que afrontarán los almerienses se encuentra la alimentación. Y es que las tradicionales comilonas de estas fechas representan el mayor porcentaje de gasto total, con 218 euros, seguida de los regalos, 199, y juguetes, ocio, 196, con un total de 165 euros. Además, los almerienses planean gastar 72 euros en lotería y 45 euros en otros conceptos como decoración o donativos.

Un gasto elevado, pero mucho menor que el que se producirá en Vizcaya, donde los consumidores gastarán una media de 1395 euros, siendo esta la provincia con el mayor dispendio previsto en todo el país, seguida de Madrid y Málaga, con 1358 y 1264 euros respectivamente, también se encuentran entre las más altas. En Vizcaya, el gasto en ocio alcanzará los 265 euros, mientras que en Madrid los consumidores destinarán 397 euros únicamente a alimentación, la mayor cifra en esta categoría.

Por el contrario, junto con Almería, otras provincias como Melilla y Albacete muestran cifras similares, con gastos de 971 y 923 euros respectivamente, reflejando una contención en el consumo navideño en estas zonas.

El informe también destaca que el 96% de los consumidores combinará las compras físicas y online, con un 60% que optará mayoritariamente por internet. Además, el método de pago favorito será la tarjeta bancaria, utilizada por un 89% de los encuestados frente al efectivo. Estas tendencias, junto con el incremento generalizado de los precios, dibujan una Navidad marcada por el desafío económico, donde los hábitos de consumo están claramente influenciados por la situación actual.