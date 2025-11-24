Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almería es la provincia que menos dinero gastará estas navidades

Así lo ha detallado un estudio de la Asociación Española de Consumidores

David Roth

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Llegan tiempos de grandes dispendios, aunque estos diferirán cuantiosamente entre cada provincia del territorio nacional. Y es que, según un reciente estudio de la Asociación ... Española de Consumidores, los españoles gastarán este año una media de 1081,15 euros por persona durante el periodo navideño. Este dato no solo supone un incremento de 112 euros respecto al año anterior, sino que por primera vez supera la barrera de los 1000 euros, consolidando esta como la Navidad más cara registrada en las encuestas. El informe, elaborado tras 10.000 encuestas, refleja una clara influencia de la situación económica actual, ya que el 98% de los encuestados reconoce que este contexto condicionará sus decisiones de compra, mientras que el mismo porcentaje considera que esta Navidad será más costosa que las anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  3. 3 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  5. 5 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  6. 6 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  7. 7 Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial
  10. 10 CSIF denuncia que Torrecárdenas niegue permisos de Navidad a sus trabajadores, «impidiéndoles la conciliación familiar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería es la provincia que menos dinero gastará estas navidades

Almería es la provincia que menos dinero gastará estas navidades