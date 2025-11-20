Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería es una provincia dinámica en términos demográficos.

Almería, provincia andaluza con mayor concentración de población extranjera de origen africano

También es la segunda provincia de Andalucía en cifras absolutas de población extranjera, solo superada por Málaga

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:27

Almería es una provincia con gran vitalidad y dinamismo demográfico. Así lo ponen de manifiesto los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ( ... IECA) correspondientes al último censo anual, que confirman que la provincia es la segunda de Andalucía con mayor número de residentes extranjeros, un total de 172.379 personas, solo por detrás de Málaga, que registra 328.513. Les siguen Sevilla, con 97.579, y Granada, con 81.238. Por el otro lado de la lista, Jaén, con 22.342, y Córdoba, con 28.190, son las provincias con menos población foránea.

