Almería, provincia andaluza con mayor concentración de población extranjera de origen africano

Almería es una provincia con gran vitalidad y dinamismo demográfico. Así lo ponen de manifiesto los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ( ... IECA) correspondientes al último censo anual, que confirman que la provincia es la segunda de Andalucía con mayor número de residentes extranjeros, un total de 172.379 personas, solo por detrás de Málaga, que registra 328.513. Les siguen Sevilla, con 97.579, y Granada, con 81.238. Por el otro lado de la lista, Jaén, con 22.342, y Córdoba, con 28.190, son las provincias con menos población foránea.

Pero más allá de la cifra total, el informe revela un rasgo que diferencia claramente a Almería del resto del territorio andaluz. Es la provincia con mayor concentración de población extranjera procedente del continente africano. Almería cuenta con 85.370 residentes de origen africano, una cifra que no solo es la más alta de Andalucía, sino que supone una parte muy significativa del total autonómico, que asciende a 223.178 personas. Esto convierte a la provincia en el principal núcleo de población africana de toda la comunidad.

El resto de la población extranjera en Almería presenta una distribución variada. Del total, 59.590 personas proceden de Europa, 24.090 de América, 3.252 de Asia, 38 de Oceanía y 39 figuran como apátridas. Aunque la comunidad europea es la segunda más numerosa, la composición global muestra un perfil migratorio muy singular en comparación con el de otras provincias.

Málaga y Almería: dos realidades migratorias muy distintas

El informe del IECA refleja las diferencias entre Málaga y Almería, a pesar de que ambas son las provincias con mayor volumen de población extranjera en Andalucía. Málaga concentra un total de 328.513 residentes de origen foráneo, casi el doble que Almería. Sin embargo, el origen continental de esas personas dibuja perfiles radicalmente distintos.

Mientras que Málaga destaca por su predominio europeo, 191.663 residentes procedentes de Europa, Almería se distingue por su potente comunidad africana. De hecho, la población africana en Almería (85.370 personas) duplica ampliamente la registrada en Málaga (42.474), a pesar de que Málaga cuenta con muchos más residentes extranjeros en términos totales.

La diferencia se amplía en el caso de otros continentes. En el caso de América, Málaga registra 73.519 residentes americanos, frente a los 24.090 de Almería. Y con respecto a Asia, Málaga cuenta con 20.457 residentes asiáticos, mientras que en Almería son 3.252.

Un mapa autonómico donde Almería tiene un peso clave

En el conjunto de Andalucía, la población extranjera alcanza las 852.791 personas. Provincias como Sevilla (97.579) o Granada (81.238) también muestran cifras elevadas, pero quedan por debajo de Almería, que sigue siendo un polo fundamental de atracción de población foránea.

La marcada vocación agrícola de la provincia, la demanda de mano de obra en el Poniente y el Levante almeriense y la consolidación de comunidades migrantes asentadas desde hace décadas explican buena parte de este patrón demográfico. Almería es, por tanto, uno de los territorios más diversos y dinámicos desde el punto de vista migratorio, algo que también tiene una lectura demográfica.