Ir al cine es un pasatiempo muy asequible en la provincia de Almería.

Almería es la provincia andaluza donde la entrada al cine cuesta menos

Los espectadores de la provincia registran el gasto medio por entrada más bajo de Andalucía, según el Anuario Estadístico de Andalucía

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:00

Comenta

Almería es tierra de cine, no solo por su historia como tierra de acogida de producciones de largometrajes a lo largo de los años, sino ... porque a los almerienses nos gusta vivir la experiencia de acudir a las salas. Los últimos datos recabados al respecto lo confirman. En la provincia se disfruta del cine, pero, eso sí, de una forma económica y sin que la cartera sufra demasiado. Según el Anuario Estadístico de Andalucía 2024, basado en la Estadística de Cinematografía del Ministerio de Cultura, la provincia registró 0,9 millones de espectadores en sus salas durante el año pasado, con una recaudación total de 5,1 millones de euros.

