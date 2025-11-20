Almería es la provincia andaluza donde la entrada al cine cuesta menos

Almería es tierra de cine, no solo por su historia como tierra de acogida de producciones de largometrajes a lo largo de los años, sino ... porque a los almerienses nos gusta vivir la experiencia de acudir a las salas. Los últimos datos recabados al respecto lo confirman. En la provincia se disfruta del cine, pero, eso sí, de una forma económica y sin que la cartera sufra demasiado. Según el Anuario Estadístico de Andalucía 2024, basado en la Estadística de Cinematografía del Ministerio de Cultura, la provincia registró 0,9 millones de espectadores en sus salas durante el año pasado, con una recaudación total de 5,1 millones de euros.

El perfil de la audiencia almeriense revela preferencias claras. El cine internacional acapara la mayor parte de la atención. Un total de 0,7 millones de espectadores acudieron a ver películas extranjeras, generando 4,2 millones de euros, mientras que las películas nacionales sumaron 0,2 millones de espectadores y 0,9 millones de euros en ingresos. Este patrón confirma que el público local se inclina por historias y producciones del exterior, aunque con un gasto más contenido que en otras provincias andaluzas.

Gastar poco, pero disfrutar mucho

El hallazgo más llamativo es que el gasto medio total por entrada en Almería se situó en 5,67 euros, la cifra más baja de toda Andalucía, bastante inferior al promedio regional (6,12 €) y nacional (6,65 €). Incluso diferenciando por tipo de película, el gasto sigue siendo moderado, es 6,00 euros de media en cine extranjero y 4,5 euros en cine nacional, ambos por debajo de la media andaluza para cada categoría y de provincias como Málaga (6,55 €) o Sevilla (6,26 €).

Esta economía no implica menor afluencia ni escasa infraestructura. Almería cuenta con 50 salas de cine operativas, más que Jaén (42) o Huelva (44), aunque lejos de Sevilla (148) y Málaga (127). La provincia logra así atraer a una buena base de público, pero con entradas más accesibles, ofreciendo lo que podría llamarse un cine 'de bolsillo' sin perder calidad en la experiencia.

Comparativa regional

En el conjunto andaluz, Almería se ubica en un punto intermedio en volumen de audiencia, muy por debajo de Sevilla (2,8 millones de espectadores y 17,2 millones de euros) o Málaga (2,6 millones y 17,1 millones), pero ligeramente por encima de otras provincias como Córdoba (0,8 millones de espectadores). Lo realmente distintivo es la relación calidad-precio. Los almerienses pagamos menos por disfrutar de la gran pantalla, lo que convierte a la provincia en la opción más económica de Andalucía para acudir a las salas y confirmarse, definitivamente, como una tierra de cine.

El séptimo arte en Almería atrae a muchos clientes con precios ajustados, una buena base de público que disfruta de películas internacionales y nacionales, pero con un gasto controlado y sin excesos. Así, la provincia registra un gasto por entrada que la sitúa a la cola de la región, lo que supone una facilidad para disfrutar frente a una gran pantalla.