Almería protesta, barrio a barrio, contra el «genocidio» israelí en Gaza

M. C. Callejón Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:23

Varios cientos de almerienses han participado este sábado en la protesta convocada por la recién creada plataforma 'Almería por Palestina', integrada por una treintena de entidades sociales, sindicales, culturales y políticas de la provincia al objeto de «sumar voces en defensa de la vida, la justicia y la libertad del pueblo palestino».

Una convocatoria que ha partido desde el barrio de Pescadería a las 9.30 horas y ha recorrido los barrios del entorno del Centro Histórico, con paradas en la Plaza Pavía, los Refugios de la Guerra Civil, la plaza de El Quemadero, el mercado de Los Ángeles, el IES Armilla, Los Molinos, el instituto Río Andarax de El Puche y Cortijo Grande hasta llegar al paseo marítimo con un acto central.

La comitiva inicial, con unos 200 participantes que portaban carteles con imágenes de heridos y fallecidos y banderas palestinas, ha ido sumando asistentes a su paso por el recorrido que ha llegado a congregar a medio millar de personas en momentos puntuales, según datos facilitados por la Policía Nacional.

Todo ello, para «visiblizar la situación en Palestina, dar voz a las víctimas del genocidio, visibilizando su sufrimiento y resistencia; exigir justicia y el fin de la ocupación; demandar el cese del genocidio, reclamando el respeto al derecho internacional; y promover el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS), como difundir y promover el boicot a marcas y empresas que se benefician del régimen de apartheid y genocidio de Israel», ha expuesto a IDEAL Mariano Junco, uno de los organizadores de la iniciativa.

«Hemos decidido que el pueblo almeriense debe unirse, las organizaciones debemos unirnos y salir a la calle. El otro día hicimos una cadena humana en el paseo marítimo, muy participativa, y hoy estamos en una marcha por los barrios muy importante. Porque las manifestaciones en Almería normalmente se hacen en el centro, en el paseo marítimo, pero no por los barrios. Y estamos viendo cómo se va sumando gente cada vez, desde que hemos salido en todos los barrios, cómo nos aplauden, cómo no hay ningún problema, todo lo contrario, porque la mayoría de la población, la mayoría de la gente, siente que lo que está ocurriendo es una tragedia, un genocidio tan grande que hay que salir a la calle», ha declarado el representante de la plataforma.

Y es que, a su juicio, la actual situación en Gaza «no se puede permitir ni un día más, porque están muriendo miles de personas de manera bestial. Hay que lograr la unidad para luchar contra el genocidio, eso es lo que pedimos: solidaridad con el pueblo palestino».

Junco ha recordado, en este sentido, que los datos oficiales «están hablando ya de en torno a 70.000 personas muertas, pero no sabemos nada de las que han pasado por hospitales, además de que tiene que haber miles y miles bajo los escombros, por lo que probablemente estemos hablando ya de 600.000 personas asesinadas. Quieren exterminar al pueblo palestino», ha subrayado en declaraciones a IDEAL.

Juan Francisco Colomina, secretario general del PSOE de Almería capital, ha basado la presencia socialista en la protesta de la plataforma propalestina de Almería por todos los barrios de la ciudad «en una causa que creemos más que justa, que es la manifestación contra el genocidio que está ocurriendo en Gaza».

«Es un orgullo que la ciudadanía de Almería se haya movilizado tanto. Ya se movilizó en la manifestación de hace veinte días, y hoy, recorre todos los barrios de Almería, parando en los sitios más emblemáticos de la ciudad, la plaza Pavía, la plaza de Los Ángeles, la plaza de Los Molinos, en los refugios… En fin, con todos los vecinos que se han ido incorporando por el recorrido, vecinos que incluso no sabían que había una manifestación y nos han ido acompañando un rato por las calles de Almería», ha valorado el representante socialista.

A nivel público, Colomina ha anunciado que desde el Partido Socialista «seguiremos presionando, en este caso desde Almería, siguiendo un poco la línea que el Gobierno de España sigue, a la comunidad internacional para que se pare el genocidio en Gaza, que es una atrocidad. Es un genocidio, posiblemente el primer genocidio televisado», ha expresado, al tiempo que ha mostrado su «orgullo por que la ciudadanía de Almería se movilice por esta causa justa y que cada día tenga más conciencia».