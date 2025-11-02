Almería promueve 19 proyectos de FP Erasmus+ en este curso escolar

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha lanzado la nueva convocatoria Erasmus+ 2025, con un total de 217 proyectos KA1 para la movilidad ... de alumnado y profesorado de grados D, ciclos de grado básico y medio, cursos de especialización y E, lo que supone un incremento del 20,55% respecto al curso anterior.

Dentro de este contexto, la provincia de Almería obtuvo 18 proyectos, situándose por delante de Jaén (16) y Huelva (13), aunque por detrás de Sevilla (49), Cádiz (38), Málaga (35), Granada (27) y Córdoba (21). De ellos, 171 son de larga duración para centros acreditados, mientras que los 46 restantes son de corta duración, destinados a centros no acreditados.

«Gracias a estos proyectos, miles de jóvenes podrán transformar sus vidas y disfrutar de una experiencia internacional», destacó la Junta, recordando que en el curso pasado 2.929 estudiantes de grado básico y medio participaron en movilidades, ampliando competencias profesionales y estableciendo redes de contacto de gran valor. Además, durante el curso 2024/2025, 1.187 docentes realizaron estancias internacionales, compartiendo buenas prácticas que contribuyen a enriquecer la red educativa andaluza.

La Consejería también ha destinado 332.970,54 euros en ayudas complementarias para que 527 estudiantes de grado superior realicen estancias formativas en el extranjero, reforzando el compromiso con la internacionalización más allá de la movilidad física, promoviendo experiencias educativas dentro del aula.

En la última convocatoria Jean Monnet, la Comisión Europea aprobó 39 proyectos de tipo Learning EU, de los cuales cuatro corresponden a centros andaluces. Dos están vinculados a la Formación Profesional: el IES Pablo de Olavide de La Carolina (Jaén), con el proyecto EU Fest: Celebrating the EU through Teaching and Learning, y el IES La Palma de Huelva, que participa con socios de Italia y Francia en EuraWork: European Union and Digital Transition.

Otros dos centros andaluces, el IES Politécnico de Sevilla y el centro integrado Alan Turing de Málaga, lideran la creación de ecosistemas de innovación en Formación Profesional, actuando como plataformas de cooperación entre instituciones educativas, el sector empresarial y otros actores clave, y se sitúan a la vanguardia europea como centros de excelencia (CoVE).

El viceconsejero Pablo Quesada y el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, informaron sobre el modelo de FP en Andalucía a una delegación de la Oficina Nacional de FP de Senegal, encabezada por su director general, Mouhamadou Lamine Bara. Senegal busca reforzar la capacidad de dos nuevas escuelas de FP en cuero y se interesó en el modelo de éxito de Andalucía, visitando los centros IES Las Cumbres (Ubrique, Cádiz) y IES Don Bosco (Valverde del Camino, Huelva).