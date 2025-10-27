'Quién es Quién en Almería' presenta su segunda edición La puesta de largo de la publicación, que duplica el número de empresas del directorio, tendrá lugar en el Centro Financiero Cajamar

El Centro Financiera de Cajamar, en el Parque Científico y Tecnológico de Almería (PITA), será el escenario mañana miércoles de la presentación del directorio empresarial 'Quién es Quién en Almería', un documento que alcanza su segunda edición y que duplica el número de empresas que aparecen en sus páginas. El encuentro reunirá a representantes del tejido empresarial, académico e institucional de la provincia con el objetivo de reforzar la red de liderazgo local y poner en valor la capacidad de innovación y cooperación de las empresas almerienses en un entorno único y contará con una disertación del profesor José Miguel Caballero, que versará sobre el talento y su relevancia en la empresa.

La cita, que se celebrará en el Auditorio de la sede de Cajamar, dará comienzo a las 20 horas y contará con la presencia de destacadas figuras del ámbito económico y social. La empresaria almeriense Ana Belén Carrión será la encargada de moderar un acto que se ha convertido ya en un referente anual para la visibilidad del talento local y la proyección empresarial de Almería.

'Quién es Quién en Almería' es un directorio empresarial editado en papel y en formato digital. El documento, que se edita por segundo año consecutivo, representa un formato que busca poner rostro a las personas que, desde distintos sectores, están contribuyendo al crecimiento económico y la transformación empresarial de la provincia. Además, persigue trazar alianzas y conectar empresas para multiplicar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico local.

En el evento intervendrá José Miguel Caballero Real, profesor asociado del Área de Dirección de Personas en la Organización en San Telmo Business School, quien ofrecerá una ponencia centrada en la gestión del talento, la dirección de personas y los nuevos modelos de liderazgo en entornos cambiantes. Caballero Real es además máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Sevilla, diplomado en ADIS y en Alta Dirección de Empresas por San Telmo Business School, y licenciado en Derecho, especialidad en Empresa, por la Universidad de Sevilla. Su intervención será uno de los momentos más esperados de la jornada.

El acto de presentación de esta nueva edición de 'Quién es Quién en Almería' se cerrará con un cóctel en el hall del auditorio del Centro Financiero de Cajamar, una clausura que permitirá a los asistentes compartir impresiones y establecer nuevas sinergias entre empresarios en un ambiente distendido.

Con esta cita, IDEAL ALMERÍA, gracias a la inestimable colaboración de Cajamar Caja Rural –que patrocina el documento– reafirma su papel como cómplice del impulso para la economía y el emprendimiento en la provincia, consolidando el documento 'Quién es Quién en Almería' como una herramienta indispensable para el desarrollo de la actividad empresarial en la provincia de Almería así como una plataforma que reconoce el esfuerzo de quienes, desde sus ámbitos profesionales, contribuyen cada día a construir una Almería más innovadora, competitiva y sostenible.

El acto comenzará a las 20 horas. Para la asistencia es necesario invitación.

