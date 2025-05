Almería prepara su respuesta ante nuevos apagones con el foco en las comunicaciones

M. Cárceles, P. garcía-trevijano y L. Ubago Almería Viernes, 2 de mayo 2025, 23:23 Comenta Compartir

un fenómeno sin precedentes. Las provincias españolas están preparadas para responder a emergencias y catástrofes, pero hasta ahora no habían tenido que afrontar una crisis energética de esas dimensiones. De hecho, la Dirección General de Protección Civil no contempla planes específicos contra un fallo eléctrico generalizado. La protección de las infraestructuras críticas recae directamente sobre el Ministerio del Interior.

La planificación de la Dirección General de Protección Civil establece unos planes territoriales de emergencia que son genéricos. Además existe una planificación especial que necesita de un análisis científico-técnico específico para poder 'diagnosticar' el daño y planificar las medidas. Sin embargo, que no exista un plan concreto no exime a las ciudades de mejorar su respuesta y Almería, pionera en la puesta en marcha de protocolos de emergencia, tiene previsto hacer evaluación y tomar cartas en el asunto.

La ciudad fue uno de los últimos lugares donde se hizo la luz de nuevo. En total el suministro se interrumpió, en el menor de los casos, durante 13 horas. En algunas franjas horarias fallaron también por completo todos los sistemas de telecomunicación. Por esta razón, tanto la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, como los servicios de emergencias del Consistorio, señalan que harán una valoración de la situación y, llegado el caso, buscarán cómo incrementar sus mecanismos para defenderse contra posibles apagones.

«Dimos una respuesta adecuada y estamos muy satisfechos con el resultado, pero debe de haber avances. Ya hemos empezado a analizar nuestra respuesta para ver qué podemos mejorar. Vamos a ver si es necesario reforzar nuestros protocolos y se está planteando aumentar y mejorar la red de comunicaciones por radio, que fue lo que nos salvó. De hecho, fue gracias a los walkie talkie de la Policía que pudimos tener control de la situación», explica un portavoz del Ayuntamiento de Almería.

El servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada contempla dentro de las contingencias para la gestión de la emergencia la caída de las comunicaciones, pero no en esa escala. Para paliar su efecto, se repartieron aparatos de comunicación de radio a los principales gestores de la emergencia –incluida la alcaldesa, María del Mar Vázquez–. En esta crisis, lo fundamental era que las redes del 061 y del 112 estuvieran siempre operativas. Y lo estuvieron.

La malla de radio que emplean es TETRA, una radio digital que permite la comunicación de voz y datos en entornos de misión crítica, la misma que tiene Policía y Bomberos. De igual forma, dispone de una organización para dotar de combustible a los grupos electrógenos que mantienen con suministro las infraestructuras críticas.

Incertidumbre

Durante la crisis se mantuvo contacto con gasolineras que podían suministrar combustible. Se desconoce cuanto tiempo podría haber aguantado Almería con sus propios recursos, pero la primera valoración estima que varios días. La ciudad habría demandado la intervención del Ejército y el despliegue de su sistema de redes de comunicación en vía satélite de ser necesario. Una intervención así se podría haber desplegado en Almería, en donde la presencia militar es muy activa, en cuestión de pocos minutos.

«Estamos preparados para dar la primera respuesta. Y tenemos una capacidad de adaptación de nuestros recursos a las necesidades de la emergencia que nos permite trabajar con rapidez», argumenta un portavoz municipal. «Lo que hemos podido aprender de todo esto es que tenemos una dependencia digital que debemos corregir», añaden.

La presencia uniformada y en la calle de las autoridades respondía, además de por cuestiones de seguridad, porque los almerienses no tenían otra posibilidad de pedir ayuda y así poder facilitar la intervención. Los ciudadanos fueron muy cívicos y la circulación sin semáforos transcurrió, pese a lo que pudiera imaginarse, sin incidentes.

Redes alternativas

Al igual que el Ayuntamiento, el resto de las instituciones almerienses hacen balance y concluyen que habría que avanzar en un sistema de comunicación alternativo que no debilitase la coordinación en casos extraordinarios como este en que la red móvil caiga por completo. Desde la Junta señalan que se revisarán los protocolos de emergencias para que estén adaptados a estas circunstancias.

En la Consejería de Presidencia ya se trabaja en el sistema de comunicación para emergencias que prioriza las llamadas en situaciones críticas o la comunicación directa entre terminales en áreas sin cobertura de red. Fuentes del departamento aseguran que hay que seguir implementando este recurso y pedir a las instituciones inversiones, tanto en la red eléctrica como en este tipo de coordinaciones. En Almería se valoró especialmente el «buen funcionamiento» de los hospitales donde se funcionó y se reprogramó lo aplazable.

Por su parte, desde el Gobierno central también se apunta a la necesidad «de mejorar los cauces de comunicación alternativos y extraordinarios para cuando no estén disponibles los habituales. El Gobierno de España realizó la labor de coordinación desde el principio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el momento en que la Junta de Andalucía solicitó que todas las competencias se trasladaran al Gobierno. La Diputación se encargó de la coordinación de los parques de Bomberos para atender incidencias y también desplegó sus máquinas generadoras de electricidad para cubrir las residencias y centros sociales, entre otros. Además se mantuvieron los servidores para que siguieran activos el BOP o el portal de transparencia, entre otros servicios.

«Afortunadamente nuestros sistemas de alimentación por generadores y la red de comunicaciones por internet se mantuvieron en pie en todo momento, eso nos permitió actuar con solvencia», trasladan desde la Diputación de Almería.

No obstante, algunas administraciones admiten que hubo momentos de incertidumbre en los que la falta de cauces de comunicación acabó solvetándose como cuando en España no había una red telefónica estable: presentándose enl as puertas de las oficinas. «Habrá que buscar soluciones. Ahora sabemos dónde está el punto débil y es el momento de encontrar la solución para que no vuelva a ocurrir», apunta uno de los responsables de la gestión de la emergencia en la provincia de Almería.